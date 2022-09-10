《湖北日報》10日報導，湖北省衛生健康委員會副主任張定宇日前決定，未來亡故後，將捐贈自己遺體用於漸凍人症研究。

早在2018年，張定宇就被確診患上了運動神經元病（肌萎縮性脊髓側索硬化症：Amyotrophic lateral sclerosis，ALS），也就是人們常說的「漸凍人症」。這種罕見病目前無藥可救，最後可能會因呼吸衰竭而失去生命。

但作為湖北省唯一傳染病定點醫院的院長，新冠肺炎疫情暴發期間，張定宇和金銀潭醫院為患者建起了一道生命屏障。當時他曾透露：「如果幸運的話，我會有8到10年以上的時間，如果不幸，最多5、6年，但我會用好這些時間。」

2020年9月8日大陸全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上，張定宇被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。

張定宇被確診漸凍症，剛開始曾恐懼過。如今，他淡定從容：「人一出生就是奔著死亡去的，我不過更早看到生命的盡頭。生命的意義在於體驗這個過程，踏實做事，才能看到沿路的風景。」

「我既然不能改變這個事實，就要坦然面對，沒有什麼好怕。我不能延長時間和生命的長度，但是為什麼我不可以讓它變得更豐滿一些？注入更多的事情呢？」張定宇接著說，「在大瘟疫肆虐的時刻，用自己這一副殘缺的身體燃燒出的微弱之光，療癒世間的傷痛。」