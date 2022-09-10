富邦悍將10日靠著代理隊長范國宸單場4支3「猛打賞」包含7局的致勝安，率隊以3比2擊敗中信兄弟，除了范國宸在攻擊端有貢獻，7、8局富邦有2次守備化解危機，也讓總教練丘昌榮大讚是贏球關鍵。

富邦首局靠著范國宸安打先馳得點，但4局下陳仕朋失投球被江坤宇掌握住，敲出左外野超前2分炮，落後的富邦先在6局追平，7局范國宸再敲出單場第3安並打回超前分。

兄弟在7、8兩局都試圖反攻，但都遭富邦守備瓦解，7局下2出局陳文杰保送上壘，代打陳偉漢敲出飛躍游擊手王勝偉頭頂的安打，陳文杰衝過三壘時過頭，遭富邦觸殺在三壘，成為第3出局數。

8局下江坤宇在一壘有人時又敲出二壘安打，富邦替補上陣陣手左外野的莊韋恩快速處理球後回傳，一個轉傳後捕手戴培峰把岳政華觸殺在本壘前，最終富邦就以1分差勝出。

「我們回傳做得很好，2次回傳、聯繫做得不錯，今晚可說是守備救了比賽。」賽後丘總說道，「這就是貢獻度。」他認為，一場比賽要贏球，不一定是誰打安打才是關鍵，「雖然這也是很重要，但要贏球也是要各方面都配合，這2次都是滿關鍵的play。」

事實上，富邦此役共敲出12支安打卻贏得辛苦，主要就是得點圈適時一擊發揮得不理想，好在7局有范國宸致勝安打送回超前分，避免陷入連敗。

范國宸此役3安還貢獻2打點，生涯首度達到單季百安，打點也平生涯最多，他表示，對於打點抱持順其自然的心態，只是把握每次壘上有人的攻擊機會。本季扛起中心棒次他也體認到，投手對他配球會更小心且複查，要花更多時間去破解。