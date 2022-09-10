七大工業國集團（G7）同意對俄油進口制定價格上限，而早於7月曾表態支持這項計畫的韓國，近日遭俄羅斯點名警告，俄外交部呼籲韓國不要加入美國主導的俄油限價計畫，否則不排除施以反制措施，韓國也將面臨嚴重的經濟後果。

制定俄油價格上限已經計畫已久，G7財長們本月2日正式達成共識，同意對訂定俄油價格上限。G7表示，此舉旨在消除支持俄羅斯戰爭的收入，並緩解由俄羅斯引起的能源價格飆漲。

而在此之後，原定3日完成檢修的對歐輸送天然氣管線「北溪一號」，俄羅斯宣布，因為渦輪機發現漏油問題，在排除前無法復供，且並未給出恢復供應的日期，而這也被外界解讀是對G7限價的反制措施。

同時，歐盟也在敦促印度、大陸等加入對俄油限價的計畫，前者則保守回應會再評估。值得一提的是，韓國經濟副總理兼企劃財政部長邱慶鎬（Choo Kyung-ho）7月與美國財政部長葉倫（Janet Yallen）會談時表示，韓國願意支持美國限制俄油價格上限的計畫。

綜合韓媒報導，如今G7限價已經達成共識，俄羅斯外交部亞洲負責人季諾維耶夫（Georgy Zinoviev）警告韓國，如果韓國加入對俄油制定價格上限的計畫，俄會對其進行報復，韓國將因此遭受嚴重的經濟後果。

季諾維耶夫表示，俄羅斯不會虧本供應原油，韓國的合作夥伴只會買到更貴的原油，「我們希望韓國不會為自己製造不必要的麻煩」。