1名女網友說她從小穿胸罩都會「空杯」（罩杯無法貼合上胸，輕戳內衣就塌陷），因此不愛穿內衣，且因為工作環境悶熱，她也不喜歡穿小可愛或安全褲，日前她穿小洋裝與朋友烤肉，男友後來發現她根本大走光，不但內褲被看見，彎腰時還直接露出胸部與乳頭，且當天朋友拍很多照片，讓她超級崩潰。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前與同事下班後約烤肉，男友因為有點是晚到，當時只有她與3個男生，她當時身穿小洋裝坐在小椅子上，烤肉時不時彎腰，等到男友到場後，男友突然把她拉到一旁說她裙子走光了，被看到內褲，而且她彎腰時胸前當場「空杯」讓她的乳頭被看見。

該女網友後來補充，她從小穿內衣就會有「空杯」狀況，換好幾種品牌都一樣，後來索性改穿小可愛就好，但近期因為交了男友，男友希望她改穿內衣，殊不知她當天根本忘記要穿；此外她因為工作，平常穿安全褲或小可愛也會感到悶熱；目前她有細看當天朋友拍的照片，沒有發現她走光，並強調自己以後會多注意。

其他網友留言「所以你穿裙子不穿安全褲嗎？所以你的衣服對你來說尺寸不符嗎」、「真的以後要注意啊，都不會感覺到胸口涼涼嗎，女生本來對危機意識要高一點」、「我是真的覺得如果在意你就要習慣穿安全褲啊」、「容易有空杯改穿個小可愛或是貼個胸貼也好，裙子一定要穿安全褲」。