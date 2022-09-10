中秋節除了烤肉吃柚子外，吃月餅也是習俗之一，有網友於好市多採購時，發現香港某知名品牌月餅竟已接近半價的優惠促銷，讓他不禁發文直呼：「是否滯銷太多」，貼文一出，引起大批網友熱議：「早上去中和店也有看到，保存期限9/15」、「希望明年中秋節不再看到這產品」、「結論：半價還有賺」。

1名網友今（10日）逛好市多時發現知名月餅現折1120元，讓他不禁發文直呼：「是否滯銷太多，半價出清」？貼文一出，引起熱議。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

1名網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，香港某知名流心奶黃月餅組合2盒裝（共16顆），售價為2249元，但該網友今（10日）去好市多時卻發現，月餅每組竟折扣1120元，一組售價降至1129元，單顆月餅僅71元，讓原PO不禁發文直呼：「是否滯銷太多，半價出清了」。

網友們紛紛留言狂嗆：「前天去還是折250，居然才隔一天」、「這個價格會秒殺喔，要買的要快，去年也是買原價」、「請支持國貨」、「覺得貴就讓他滯銷，才是該有的市場反應」、「結論：半價還有賺」、「希望明年中秋節不再看到這產品」、「但連續吃幾年也是會想換口味，估計明年Costco可能不會再進貨了」、「早上去中和店也有看到，保存期限9/15，供參考」。

日前也有女網友於9月7日在高雄好市多購買該月餅，回家後卻發現月餅8天後過期，但原本的保存期限卻為88天，讓她傻眼表示，她是買到即期品嗎？原本買來要送人，但現在這樣她讓怎麼好意思送人？