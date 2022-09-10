【愛傳媒楊德遠專欄】三義到豐原這段23.6公里長的鐵路，因單軌、超高坡度、曲度太大，影響到鐵路營運效益，所以民國八十七年廢止營運，就稱為舊山線。

舊山線從三義到豐原，共有九個隧道，其中一號到七號位於三義鄉境，這七個隧道中，只有二號隧道北口、和七號隧道南、北口有題字。

二號隧道北口，是由當時日本時代的台灣總督府民政長官後藤新平題了「開天」兩個字。

他會提這兩個字，是因為和這個地方的地理環境、氣候大有關係的。

緊鄰勝興火車站南面的二號隧道全長七百多公尺，其位置恰巧在台灣地理位置的陰陽線上，也就是在台灣少見的東西走向的山脈關刀山上。

火炎山、關刀山，是台灣氣候的南北分界線，就是南方海洋吹來的熱氣流，被火炎山阻擋；和北方來的冷空氣，在火炎山、關刀山脈頂上交會。

在關刀山脈的北邊，三義、勝興冷空氣這邊，經常烏雲密布、陰雨綿綿。此時，在關刀山脈的南邊，卻是風和日麗、萬里無雲。因此，經常在勝興車站這邊烏雲密布陰雨綿綿的時候，往南行的火車，一出了二號隧道的南口，卻是風和日麗，萬里無雲。就有如客家話中，因天下雨過後，天氣放晴時所說的「天開咧」。

因此，這個隧道就以「開天」題字。一經過隧道，天空就開了，故名「開天」，以彰顯這個地區的地理、環境、氣候的特徵。

作者為教育博士，國小校長退休

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