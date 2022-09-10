富邦悍將10日以3比2擊敗中信兄弟，在「金控大戰」3連戰扳成1勝1敗，先發投手陳仕朋主投6.2局僅失2分，拿下本季第5勝同時也是宣布結婚後首勝，他也想把這1勝送給昨天剛過生日的老婆。

陳仕朋今天用95球投6.2局平本季單場最多局數，投出2次三振、1保送，被敲4支安打，唯一失分就是挨江坤宇2分炮。他表示，這一轟是失投，「他掌握的很好，我自己也投得偏高。」

這是江坤宇本季第4轟、從陳仕朋手中敲的第2轟，陳仕朋記得非常清楚，「他掌握我的失投球都滿好的，今年對被他打第2支，下次再對到他要轉換策略。」

除了這一轟外，陳仕朋認為7局的保送也是另一個敗筆，「不應該讓他們那麼輕鬆上壘。」今天繳出平本季最長投球局數，他不想太多，也感謝隊友給鼓勵還有火力支援。

超過2個月才又拿下勝投，陳仕朋認為，是否有勝投不是自己最在意的，也不會因此心情不好，「內容沒投好才會，但只要內容好，有沒有勝投都不會在意。」

先前在社群媒體上宣布婚訊，這也是陳仕朋成為人夫後首勝，他想將這1勝送給昨天剛過生日的老婆，「雖然遲了一天，但想送給他，也希望以後對球隊有穩定貢獻。」