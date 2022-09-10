年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，「三腳督」選情愈發白熱化，而根據《民調大對決2022》的台北街頭民調可以看到，在三小時的台北街訪中，有26位民眾選擇投給國民黨蔣萬安，有14位民眾選擇投給黃珊珊，但僅有10位民眾投給民進黨的陳時中。對此，就有網友在網路上表示，「這次年底選舉也會像2018年那樣，民進黨輸爆」，引發討論。

而根據該份民調表示，有網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇文章指出，「很多年長者都很看顏色，我不會去怪他們，畢竟有些人接收的資訊只有單一管道，或者會覺得一輩子都是投同個顏色是個殊榮吧，始終如一」，但原PO也直言「可是年輕人中也有一些死忠的，真的就不解了，在20、30多歲的人在求學階段，獲取資訊來源很多，也會利用這些工具，判斷能力是有的。而台北是台灣的首都，主要的3位候選人，學經歷方面或是政見都可以去比較，不難選出最適合的台北市長」。

此篇文章一發出，就有許多年輕網友紛紛一面倒，直呼「這次大概也會像18年那樣，民進黨輸爆，藍白對決」、「黃珊珊或蔣萬安都行，交給台北人自己去選擇，但大部分人唯一的共識就是，絕對不能讓陳時中上」、「陳時中的防疫大家看在眼裡，留給聰明的台北人自己去判斷」、「蔣萬安最高蠻正常的吧…」。