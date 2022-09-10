台灣賽車教父廖老大（廖志賢）大動作成立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，以低加盟金迅速在全台展店，但遭名人和網友批難喝，引起軒然大波；人氣遊戲實況主Toyz（劉偉健）素來有「美食公道伯」稱號，毒舌評比深受網友喜愛，近日他在實況遊戲時喝了廖老大飲料，秒變苦瓜臉，到底好不好喝一目了然。

網紅Toyz因曾奪下遊戲《英雄聯盟》世界冠軍爆紅，從職業電玩選手退役後轉型網紅，除了開遊戲直播外，也以品嚐各種美食小吃，給出不留情毒蛇評比聞名，儘管有因染毒被捕，但醜聞一點都不影響他的人氣；先前Toyz曾開箱5家超夯手搖飲，面對明星或網紅開的店照樣誠實不假，讓網友都很信服。

Toyz開實況喝廖老大飲料後，秒變皺眉苦瓜臉，好不好喝不言而喻。(圖/ 摘自Toyz YouTube)

日前Toyz在家直播遊戲實況時，剛好買了一杯廖老大手搖飲，還笑說「我覺得廖老大手搖飲最棒的是肖像Logo，你們只要喝完飲料就會是廖老大的表情」，接著喝了一口手中的飲料，臉上表情凝重皺眉，直接變成「苦瓜臭臉」，好不好喝全都寫在臉上。

該影片被網友瘋傳，許多人都認為Toyz超傳神，不愧是美食公道伯，「不用說就知道了」、「直接戳中笑點」、「好奇有沒有喝完？」、「等你開一家啊，劉老大了啊」、「Toyz連蕭（敬騰）都敢嘴了，廖老大他沒在怕」。