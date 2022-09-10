LINE FRIENDS全台首號店8月底甫撤出信義區，大陸潮玩通路品牌泡泡瑪特POP MART隨即於9月8日開出全台首店，並預計明年2023年底前在台灣展店三～五家。

泡泡瑪特台灣首店位於新光三越信義新天地A11一樓，23坪的空間販售超過百種系列、上千款式，其中包含最火紅的Molly、古靈精怪的LABUBU、暗黑奇幻的SKULLPANDA、可愛的小男孩DIMOO以及充滿夢幻浪漫氣息的PUCKY等五大超人氣系列，還有高達70公分的1000％ Mega Space Molly新地標IP，試營運當日即破百萬營業額。

繼今年7月韓國首爾旗艦店、日本東京首店之後，泡泡瑪特台灣首店以驚人速度開幕，備受關注，POP MART泡泡瑪特台灣表示，預計2023年底之前在全台百貨設櫃開出三至五間門市，甚至開設首家IP旗艦店；而根據泡泡瑪特在2020年12月香港上市資料顯示，截至2019年底泡泡瑪特在大陸開設114家直營零售點，且已進駐美日韓新加坡等21個國家。

LINE FRIENDS早在2016年底在新光三越台北信義新天地A11推出全台首間專賣店，入口不定期推出的熊大妹「CHOCO」、莎莉等超大尺寸公仔，成為A11地標，如今新IP地標換上泡泡瑪特最熱賣IP「Molly」大公仔，目前僅剩台中逢甲店；而接手開店的泡泡瑪特擁有至少85個IP，其中包括自有IP、獨家授權像是Molly等IP、還有非獨家授權IP等，而Molly、PUCKY的業績貢獻度更占營收55％，相對在調節IP話題具彈性。