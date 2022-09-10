經濟部次長陳正祺9～10日於泰國普吉島參加第28屆APEC中小企業部長會議，分享我國近年推動中小企業數位包容及高影響力生態系之政策經驗，與我國在APEC推動中小企業相關倡議之成果；另亦透過APEC場合，與APEC各經濟體進行雙邊交流。

本屆部長會議主題呼應主辦會員體泰國設定之年度主題「開放，連結，平衡」，以「APEC微中小企業藉BCG（生物-循環-綠色）經濟模式及高影響力生態系達到包容性復甦」做為議題主軸。會議由泰國副總理兼能源部長Supattanapong Punmeechaow擔任主席，與會會員體就「加速BCG模式之採用」、「包容性數位轉型」、「融資及債務重組」及「因應演變中的市場樣態：高影響力政策」等四大中小企業優先議題領域分享政策經驗。

陳正祺就相關議題以我國運用公私協力推動中小企業數位包容、培力淨零排放，以及大小企業攜手成長做為發言重點。

有關「包容性數位轉型」，陳正祺呼應泰國的BCG模式係以中小企業綠色轉型為推動重點，而增進中小企業的數位韌性並關注氣候變遷亦是我國近年來的優先政策之一。

陳正祺指出，我國透過公私協力建置雲市集（T Cloud）平台，補助中小企業選購雲端方案，降低採用數位解決方案之負擔，自推出半年後已有3萬家中小企業採用。也以我國2050淨零排放目標為例，指出中小企業的共同參與是發展關鍵，結合數位創新可加速其實踐。首要之務包括協助中小企業提高綠色轉型意識並進行能力建構，進而落實企業減少碳排放與提升能源使用效率。陳次長指出我國推動研發單位及資服業者開發超過10種雲端減碳方案於雲市集平台供企業採用，藉以加速中小企業運用數位工具參與綠色經濟。

有關「因應演變中的市場樣態：高影響力政策」，陳正祺發言表示，為因應變動中的商業環境，協助中小企業以及由女性經營之企業與大企業建立夥伴關係至關重要。陳次長以我國設立林口新創園協助新創企業發展為例，藉由公私協力引導大企業設立新興科技領域加速器，可連結大企業之商業網絡，以大帶小為新創事業鏈結所需資源。我國也透過國際創業沙龍平台，促進新創事業及加速器的跨國交流，結合跨國團隊之強項共同進入國際市場。

針對APEC關注之女性經濟賦權議題，陳正祺表示，應考量女性創業者於家庭照護與營運管理之挑戰，協助其由事業初創至規模擴張各階段所需客製化輔導，並推廣成功案例以啟發後起之秀。我國藉由能量建構、籌資協助及菁英選拔等輔導方案，至今已幫助超過50名女性企業家跨足國際商務，並將多名女性企業領袖領向APEC殿堂。

呼應年度主題「開放，連結，平衡」，陳正祺表示，因應疫情後各會員體重新開放邊境，我國持續推動與各會員體之間的中小企業連結，攜手共創APEC區域之平衡發展。