台鐵屢傳班次延誤，審計部統計去年6月起至今年2月底止，總計有19個車站，列車晚點（列車離站時間延遲1分鐘以上）發生率達七成。其中台南林鳳營站與台中龍井站的列車晚點率更都達87％，相當於10班靠站車輛會有近9班誤點。

審計部更點名，台鐵229次普悠瑪號（由花蓮志學站開往新北樹林站），自行經八堵站起，包括至南港站、松山站，晚點率分別為65.81％、70.59％與72.43％，更連帶造成之後5班自強號、2班莒光號與2班區間車都有嚴重晚點情形。

台鐵局回覆，已依據施工主管單位的慢行計畫，就工期長達1年以上，且速限60公里以下工程慢行區段，於年度列車時刻表改點規畫時，考量適時增加運轉寬裕時間。

至於屬短期、臨時，或因位置速限持續變動的慢行路段，台鐵局表示，將針對個區段排定慢行處進行總量管制，並依各區段慢行管制處，事先納入列車排點運轉餘裕時分。

至於台鐵229次普悠瑪號問題，台鐵局表示，將持續滾動檢討，就現有路線容量排定合裏班表及運轉餘裕時分。

但台鐵局也坦言，因七堵至樹林區段16時至19時路線利用率已達飽和（班次密度過高、系統穩定度差），採運轉整理措施縮減列車延誤時間，受限場站、股道配置有其極限。

台鐵自2015年起推動的鐵路行車安全改善6年計畫，要透過更新、改善電車線、號誌、軌道等行車設備，建置管理系統優化列車排點作業與逐年汰換老舊車輛，以降低故障頻率，改善整體旅客列車準點率。

但審計部統計，台鐵自去年6月起至今年2月底止，總計有19個車站，列車晚點（列車離站時間延遲1分鐘以上）發生率達七成，成鐵路搭車族的誤點地獄站。

其中，縱貫線嘉義站（76.45％）、水上站（69.73％）、南靖站（74％）、林鳳營站（87.15％）、隆田站（79.56％）、拔林站（79.85％）、保安站（74.47％）、仁德站（76.01％）。

宜蘭線有雙溪站（71.9％）、貢寮站（75.99％）、福隆站（75.25％）、頂埔站（71.41％）與礁溪站（71.7％）。海線有台中港站（70.04％）、清水站（77.2％）、沙鹿站（80.04％）、龍井站（87.01％）、大肚站（82.18％）、追分站（77.35％）。