李佳穎（左起）、李玖哲、寶兒、羅志祥、洛克、⿎⿎（呂思緯）主持露營實境節目《從零開始》 。（君鴻整合⾏銷提供）

羅志祥等6人的組合，令人期待會擦出什麼樣的火花。 （君鴻整合⾏銷提供）

露營實境節目《從零開始》近日於中部山區露營預備地開拍，由羅志祥、李玖哲攜手鼓鼓（呂思緯）、李佳穎、宇珊、洛克合力從一片荒蕪，全心打造成一座夢幻的露營度假勝地。預計 2023 年第1季於電視及 OTT 平台播出。

《從零開始》耗費巨資真實尋來一片廢墟坡地， 呈現藝人們最真實的情緒與反應，浩大陣容隨機跟拍每位藝人的一舉一動，在對於節目內容全然無知的狀態下一一被蒙上眼罩強帶上車，開始了從零開始的旅程。

沒有腳本只能跟隨節目組任務指令現場隨機應變，拍攝首日抵達目的地後，節目組下達第一項任務指令「開荒整地」，讓原來自信滿滿的主持群們紛紛感到不可置信，有人甚至產生退意。

對於完全沒有經驗的6個人，除了一整天的體力與智力是大考驗，加上夏日烈陽酷暑，過程中甚至互起內閧、反省、溝通不良、中暑、受傷、專業領域缺乏等等突發狀況， 6個人默契與情誼也是很大的挑戰，到底能完成到什麼程度？⼤家都不知道！主持群與節目組⾾智⾾勇，將帶給觀眾⼀個全新與真實的實境秀觀賞體驗。

熟料天有不測風雲、人有旦夕禍福，身為主持群之一的宇珊竟在第2階段預定集合再出發前日不慎確診無法拍攝，意外迎來主持群新戰力寶兒的加入，令人好奇會擦出什麼樣的火花。