台北市長選戰，競爭激烈，共計有12人登記參選，創史上最多。根據國民黨內部民調，蔣萬安以33％領先，民進黨陳時中25％、民眾黨支持的黃珊珊19％。國民黨台北市議員徐巧芯表示，從現在民調來看，沒差很遠，因此，沒有人是很穩定的，3人都有當選的可能。

徐巧芯10日在《董事長開講》網路直播節目中表示，台北市長選戰3參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊，從現在民調來看，沒有人是很穩定的，也就是說，他們3人都有當選的可能，因為民調沒差距很遠，距年底選戰還有70幾天，即使在該民調中為第三名，還是有機會。

針對蔣萬安在各家民調中差距甚大，是否犯了大錯？徐巧芯笑說，難道是蔣萬安經過路上，有一個阿姨昏倒，或是在路上撞到一個盆栽？

徐巧芯並指出，女性對陳時中的支持率是最低的，陳時中的支持者分布為老、綠、男。她更爆料指出，陳時中的競選團隊裡面，每個人一把號，例如A大老說要發這個文，B大老覺得要帶他去那裡，C大老就說我的要搶先。所以把陳時中搞得不像陳時中，他現在就像一個演員一樣，這可能才是真正的陳時中。以前他的指揮官人設演得比較好、比較一致，就會誤以為陳時中就是這樣子的人。