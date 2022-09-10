台南知名小吃阿堂鹹粥近日風波不斷，先是魚肚、魚皮粥一碗漲到260元，接著又被爆出漏開發票，遭到網路圍剿，但老闆似乎不在意，更霸氣嗆「我們都老台南人在吃的」，但實際情況真是如此嗎？

根據《三立新聞》報導，實際針對用餐客人訪問，平均七組客人中，僅有1.5組是多次回購的在地台南人，剩下的全都是觀光客慕名而來，其中部分是每到台南玩就一定到阿堂「朝聖」的死忠顧客，以及看到新聞來「嘗鮮」者。

事實上，不少台南當地人也都表示，阿堂鹹粥多是觀光客在吃的，一般台南人其實最習慣的，就是自己買虱目魚回家煮，便宜又大碗，或者是吃阿憨、無名鹹粥。

此外還有老台南人在PTT上表示，從前虱目魚粥根本沒有在挑刺，配料也沒固定，白飯簡單加上魚湯魚肉就是鹹粥了，最早推出無刺虱目魚的就是阿堂，某方面來說的確是鹹粥先驅，也因此如今別說外縣市，就連台南年輕人都不能接受有刺的虱目魚，不像老一輩可以整顆魚頭拿起來啃，吐出來的刺卻完全沒有多餘的肉，相當厲害，但他也表示，自己認識的老台南人，已經沒人在吃阿堂了。