烏克蘭軍方今天表示，在烏南一些州沿前線部署的烏軍，正朝向俄羅斯軍隊入侵之初即已占領的地區推進最多數十公里；此外在烏克蘭東部，烏軍也打進俄軍占領的城鎮庫普揚斯克。

法新社報導，烏克蘭南部軍區司令部的發言人告訴烏國媒體：「在南部多段前線，我軍正向前推進了2公里到數十公里不等。」

烏軍今天另表示，他們已攻入烏東的庫普揚斯克（Kupyansk）。這座城鎮是重要的補給樞紐，遭俄軍占領數月之久。

烏克蘭軍隊近日在烏東挺進俄軍占領的領土，在反攻行動中擊潰俄軍，根據官員說法，東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）已收復約30個村鎮。

烏軍如今奪回庫普揚斯克，恐對莫斯科構成嚴重問題，因為這座城鎮位在烏東戰線俄軍各陣地的補給線上。

烏克蘭軍隊近日在烏東迅速推進。俄烏戰觀察家指出，這很可能會對俄軍現仍控制的其他烏克蘭市鎮構成壓力，包括俄軍作戰行動重要集結地伊久姆（Izyum）。