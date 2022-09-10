「脫英夫妻」哈利與梅根儘管已經與王室切割，英國媒體證實兩人確定會出席19日的國葬，目前他們已返回倫敦溫莎（Windsor），首度與王室成員正式團聚。值得注意的是，也多虧他們讓王后卡蜜拉擺脫「人人嫌」榜首，消息人士透露，婆媳鬥爭續集可能會先把梅根處理掉。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《紐約郵報》（New York Post）報導，新國王查爾斯三世（King Charles III）的上任也代表哈利王子必須向繼母行禮，這位始終對卡蜜拉繼任王后的意願悶不吭聲，一點反應也沒有的王子。加上妻子梅根過去上歐普拉節目踢爆，妯娌、婆媳間一連串種族歧視、霸凌，造成一度想自殺的念頭，包括婆婆卡蜜拉時常向媒體洩密負面消息等等，都讓這家子槓上王室大戰越演越烈。慘背數年「小三」之名的卡蜜拉，被認為是心機很重的人，外傳她一坐上王后大位，率先處理的就是偷夫賊梅根。

來不及見到祖母伊麗莎白二世最後一面的哈利王子，8日得知死訊隨即趕往蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），在車上被媒體拍到凝重又懊悔的面容。

Prince Harry arriving in Aberdeen, Scotland following the death of his grandmother, Queen Elizabeth 💔 pic.twitter.com/i774OpPEF2 — best of meghan markle (@princessmeghn) September 8, 2022

新國王查爾斯9日發表全國演說時，除了證實長子威廉王子將授予新頭銜「威爾斯親王」(Prince of Wales)，以及其妻凱特王妃（Kate Middleton）將成為「威爾斯王妃」（Princess of Wales）；也不忘向老二哈利夫婦表達無盡的愛，稱「他們在國外建立屬於自己的生活」。《紐西蘭先驅報》指出，外界認為可能是遞出橄欖枝的表現。