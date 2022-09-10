兩個相愛的人決定步入禮堂，本該是值得慶祝的喜事，不過印度童婚的習俗卻是許多女孩一輩子的惡夢。當地一名21歲的女子1歲時就被迫嫁掉，待身體發育成熟後，更被婆家逼著完成圓房儀式，否則就要賠款100萬盧比，這名崩潰的女子經歷多年官司的磨難，日前終於在生日當天重返自由之身。

據《印度斯坦時報》報導指出，印度焦特布爾（Jodhpur）一位名叫芮卡（Rekha）的女子，剛出生沒多久就因為父親過世，被指派嫁給了同村的一名男孩，這種童婚的特殊習俗在當地農村行之有年，只要家中有成員去世，女嬰就會被強迫訂婚，等到長大後更會直接送往婆家為丈夫傳宗接代。

而當芮卡年近16歲時，婆家也理所當然地開始籌備婚事，不過這時她才得知，自己未來的丈夫竟是文盲，這讓芮卡無法接受，因為她長久以來的夢想就是成為護士，而雙方文化的巨大落差，極有可能會毀滅她的未來，因此芮卡拒絕成親，而婆家更一氣之下告上法院，要求她賠償100萬盧比（約新台幣38.7萬）。

然而，這筆罰款芮卡根本無力償還，無奈之下只好尋求非政府組織幫忙，經歷了多年辛苦的訴訟，最終法院判決這起婚姻無效，法官表示，將近一個世紀以來，印度邪惡的童婚習俗一直沒有根除，從現在起，每個人都應該阻止童婚再次發生。而宣判當天正巧是芮卡21歲的生日，讓她感動地直說：「這是最棒的生日禮物」。