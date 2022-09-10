選戰倒數77天，民進黨新北市長參選人林佳龍今接受電視節目專訪，認為新北市長侯友宜的民調已比一個月前低，他預測選戰最後輸贏在10萬票；被問到如侯友宜連任，又落跑去選總統，會再次挑戰選新北市長嗎？林佳龍說，民進黨有提名機制，一般都有初選，但這次特別才會採取徵召，這一仗他會全力以赴，如果選輸就歸零，他就是自由人，「其他可能性都有可能，我們不用去講NO」。

林佳龍解釋，當初因為陳時中尚未表態，加上新北市12區有9區民進黨立委，在地有人經營，認為應該要把機會留給他們，他希望社會更好，才表達想要選台北市長，不過是「備而不爭」，最後決定經過黨或民主機制，他一定支持，黨後來徵召他參選新北市長，他也義無反顧，「戰場在哪、我就在哪」。

外界揣測他願參選新北，是因與總統蔡英文有交換條件，選輸了可去接行政院長，林佳龍否認求官說，認為這已僭越的總統的人事權，不論是幕僚或同黨的人都不適合去置喙或去評論，認為有人去講這個話也是逾越了分寸，說實在最後的政局怎麼發展，總統有她基於執政的布局，強調他是為了大局，在使命感驅使下，才承擔挑戰最困難的戰場。