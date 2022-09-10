節目《動物軍火庫》（Animal Armory）中，逐一分析非洲獅、狒狒、鱷魚、狼群、熊族、貓頭鷹、老虎等頂級掠食者們，如何透過牠們足以令獵物與敵人心生畏懼甚至一擊致命的利器稱霸自然界，帶觀眾一起觀察動物們如何運用造物主賜予的天生武器狩獵、防衛與攻擊，在危機四伏的大自然中出奇制勝。

非洲獅的血盆大口，張開時可寬達28公分。（動物星球頻道提供）

萬獸之王非洲獅是極少數擁有得以穩坐食物鏈頂端火力的族群。獅子張開血盆大口時寬度可達28公分，口中的30顆牙齒中包括長達6公分、深埋在頭骨裡的強壯犬齒，戰鬥時往往可以咬穿對手的頭骨，其他呈圓錐型的牙齒則用來撕裂肌肉，而且每顆牙中都有足以感受到獵物體內血液流動的靈敏神經，這些優勢都注定了幾乎沒有任何獵物能從獅口中僥倖逃生。

狒狒巨大的犬齒，主要用來打退別的公狒狒。（動物星球頻道提供）

同樣具有尖利獠牙的狒狒，在非亞等文化中被視為惡魔的化身，強大適應力讓牠們從莽原到熱帶森林都能安然生存。但狒狒除非受到威脅、食物被搶奪或小狒狒有危險，是否是不會主動攻擊的天生掠食者，超大犬齒雖能用來刺穿、撕裂，但主要功能卻是為確保在求愛過程中打退其他公狒狒。公狒狒遭遇情敵時會翻開上嘴唇、露出讓對手不敢輕舉妄動的巨大利牙，若此刻有母狒狒的氣息，足以致命的肉搏戰瞬間開打。

鱷口閉合時可以完美咬合，是最富殺傷力的奪命武器。（動物星球頻道提供）

從千萬年前恐龍仍活躍於地球時便在河川、湖泊、濕地與海岸中沉默獵食的鱷魚，又是另一種以尖牙利齒站上食物鏈頂端的典型。以鹹水鱷為例，65到67顆圓錐形的銳牙在閉合時能完美咬合，輔以每平方英吋高達3700磅的強大咬力，造就所向無敵的屠殺神器，如此爆烈的力量在叼起尚未孵化的鱷魚蛋時，卻又能以無比的溫柔呵護至小鱷魚孵化為止，反差之大令人嘖嘖稱奇。

有力的熊爪總是能給獵物帶來致命的一擊。（動物星球頻道提供）

利爪也是野生動物的常見配備，生存在世界各地的8種熊類有特徵相近的外表，巨大的體型讓牠們穩居自然環境裡的優勢掠食者，而鋒利的腳爪更具有致人於死的能力。不同種類的熊擁有不同形狀的爪子，黑熊的彎曲腳爪適合爬樹、灰熊又長又直的爪子利於挖土、北極熊尖銳的彎爪在冰上可提供摩擦力，但無論是哪一種熊爪，都能夠一擊斃命。

貓頭鷹以尖銳的雙爪狩獵及防衛。（動物星球頻道提供）

在西方文化中作為智慧象徵的貓頭鷹，在非洲文化中卻是死亡的預兆，主因正是緣於牠全力出擊時鋒銳無匹的利爪。這種夜行性猛禽擅長無聲飛行並擁有優異的勢力與聽力，狩獵技巧極為高超，其中大鵰鴞每平方英寸的抓握力達400磅，輔以前中爪上切削的刃口，足以將獵物撕成碎片。

此外，一掌便足以拍碎牲畜頭骨的虎爪、咬上3口就能夠造成致命傷害的狼牙、大又有力且能夠再生的蟹螯，都是生物界中的強大武器。在時時面臨生存危機的大自然之中，究竟掌握哪種利器才能站上食物鏈的頂端，成為終極贏家？《動物軍火庫》12日起，每星期一晚間9點動物星球頻道播出。