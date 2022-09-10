今年來台第一隻黑面琵鷺，今天上午6時許，飛抵台南七股曾文溪口黑面琵鷺主要棲地準備過冬，不少鳥友聞訊趕往現場查看，台南市生態保育學會也研判未來陸續會有黑面琵鷺的先頭部隊逐漸趕來。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，今年第1隻黑琵是被台江國家公園巡查員李明華發現，跟過去幾年一樣的時間都在中秋節報到，很有可能是趁著入秋後鋒面南下，研判未來陸續會有黑面琵鷺的先頭部隊逐漸飛抵台南七股黑面琵鷺保護區。

李明華表示，第1隻黑面琵鷺，依外觀觀察，由於繁殖羽已褪去，應該不是留鳥，是成鳥，大約5歲，全身羽毛呈白，嘴喙為黑色，距離約600公尺遠，1近中午時就躲入紅樹林內。

保育學會表示，依往年紀錄，2000年10月3日（農曆8月15日）、2004年9月28日（農曆8月15日）、2022年9月10日（農曆8月15日）都剛好在中秋節當天報到。

保育學會說，近年黑面琵鷺數量保持上升趨勢，而台灣是成長幅度最明顯的地區，全台共調查3824隻，超過全球總數6成，相較去年，增加692隻，增加幅度22.1％

台灣的黑面琵鷺主要度冬在西南沿海，超過9成以上的族群集中分布在台南、嘉義、高雄及雲林，其中今年台南的數量有2158隻（56.4％），嘉義則有962隻（25.2％），高雄有369隻（9.7％）等。