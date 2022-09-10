民進黨新北市長參選人林佳龍今(10日)接受電視節目專訪，酸新北市長侯友宜用2022在打2024，然後用2024又在打2022的選局，「太過貪心又不負責任」，之前國民黨已有韓國瑜與朱立倫的前例，籲市民「成全侯友宜、票投林佳龍」。

林佳龍指出，有志於總統大位的侯友宜對兩岸、國際、產業經濟都不知道其立場，像國民黨副主席夏立言去中國這件事情，侯友宜回答還是四兩撥千斤，總說「好好做事」，像唸經一樣，完全不沾鍋，直言侯友宜被寵壞了，像以前的馬英九，他出來開始檢視侯友宜後，對方的回答都閃爍其詞，不誠懇也答非所問。

民進黨新北市長參選人林佳龍接受電視節目專訪，酸新北市長侯友宜，用2022在打2024，然後用2024又在打2022的選局，「太過貪心又不負責任」。（翻攝自電視）

林佳龍再批侯友宜本位主義，把市長當警察做，認為市長是一個政策的規畫，必須找到最好的人才，不能每天在「巡田水」，新北市升格12年仍無法結構轉型，不如台北、桃園，侯友宜要負很大的責任。

林佳龍說，現在已經參選登記了，然後到下一個階段抽籤，最後衝刺投票，面對總統級的市長參選人，他全力以赴，坦言可能是史上最艱難的一場選戰。已規畫近日與民進黨台北市長參選人陳時中、桃園市長參選人鄭運鵬合體。