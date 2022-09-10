張家陞（左起）、于成炘、夏浦洋3人私下感情好，比賽場中更是默契滿分。（羅永銘攝）

于成炘（前排）自認在場上較為嚴肅，張家陞（後排左起）、夏浦洋。（羅永銘攝）

張家陞（左起）、于成炘、夏浦洋3人都感謝家人的無條件支持。（羅永銘攝）

《全明星運動會4》的紅隊三巨頭夏浦洋、張家陞、于成炘，因名字被粉絲取名為「炘浦陞」，3人笑稱聽到綽號時都覺得很有創意，「粉絲超可愛、超厲害，怎麼有辦法用我們的名字想到這個稱號，真的很謝謝他們，也感謝他們喜歡在群組跟我們互動」。

夏浦洋參加《全明星4》初期仍忙於選秀節目《原子少年》，高人氣的他現也跟著「火星」四處商演，體力上負荷得了？充滿正能量的他笑說：「我體力變超好，以前光是一首主題曲〈原來的少年〉都跳不完，現在連跳4首不是問題」，于成炘則以電池形容夏浦洋體力旺盛，「他練習時都沒累過，一直抱著球跑，很像無時無刻都充飽電」；關於「火星」的日後規劃，夏浦洋表示沒接收到新的資訊，因此目前仍以商演活動為主。

身處紅隊的3人都對奪冠充滿抱負，希望能以冠軍身分站上小巨蛋舞台，夏浦洋分隊前曾說想加入郭泓志帶領的黃隊，沒想到最後卻成紅隊狀元，他不好意思的笑說：「緣分很奇妙！進紅隊後我很適應傑哥（江宏傑）的帶隊模式，尤其當我因為沒表現好，感到自責難過時，他都會說信任我，要我發揮本能，給我很多的安全感跟信心」，張家陞也透露當他徬徨時，江宏傑總會溫柔鼓勵，一旁的于成炘則吃醋地說：「為什麼傑哥是這樣對你們？還是因為他特別信任我？」意指還沒有得到江宏傑的愛的鼓勵。

夏浦洋爆料組隊初期，江宏傑總故意戴墨鏡裝酷，「我心想『你確定要戴這種墨鏡？』他不是戴運動型，而是時尚方框的墨鏡說要跟我們打球，就連打躲避球也戴著」，經過一段時間的相處，江宏傑才擺脫包袱跟大家聊天打鬧，也常帶隊員聚餐；張家陞直言很喜歡江宏傑的帶隊風格，「傑哥很溫柔，跟我們像朋友也願意跟我們討論戰術，甚至放心的交給我們，像我是田徑出身，所以比賽接力時他就很放心交給我，籃球戰術交給阿忻」，他也不忘開玩笑說：「舞蹈可以交給原子少年夏浦洋。」

運動場上難免發生衝突，比賽至今是否有人走心？3人透露分隊當晚，所有隊員就開會討論，約好遇到任何問題都要直接說出，張家陞表示，「憋久了真的會出事，大家都很認真面對這場比賽，所以有些小失誤就要直接講，講出來也都是為了團隊好。」夏浦洋說，戰場上沒有走心，是比誰都還硬，有時候江宏傑的音量不大， 大家就會在場上幫忙喊，隊伍氣勢上來也會讓其他隊感到害怕。

自認在場上較嚴肅的于成炘坦言，「我們不是對別人很兇，是對自己人很兇」，夏浦洋也不諱言于成炘是他心目中的隊長人選，「因為紅隊很歡樂，需要有人幫我們上緊發條，畢竟競賽是殘酷的，比賽過程還是需要嚴肅，由他來做這件事我覺得很適當」。

有曾因為比賽落淚嗎？張家陞、于成炘有默契的指向夏浦洋，于成炘說：「他哭2次 了，其中1次是被我弄哭，有次比賽結束後我們坐在一起檢討，他就說出心裡話，也是那時候我們發現紅隊就像一家人，彼此間的感情有多麽的凝結，真的很謝謝他在大家面前願意說出心裡話，我當時都有點泛淚」，張家陞也說只要想到當天的事情就會覺得心疼，夏浦洋為緩和氣氛，開玩笑提議：「我們這一季來挑戰讓于成炘哭！」

擁有11年運動資歷的張家陞，自責因為舊傷無法正常發揮，他坦言現在正值低潮期，「我也很想為紅隊付出心力...因為沒辦法上場所以就把我自己之前學過的東西分享給大家，平常練習時帶大家練基本操，也教一些跑步觀念，看能不能在練習上讓大家變得更強，希望盡我所能幫助大家」，他特別感謝家人總是無條件的支持，「我媽很偉大，她知道我身上有傷，所以不管多晚都堅持等門，幫我準備冰敷等任何舒緩方式，我真的很謝謝她；我爸也是每周都準時收看，因為他超愛Yuri（陳怡叡）。」

夏浦洋稱讚爸爸十項全能，「我發現他什麼都會，像我之前參加選秀節目，我爸就會跟我聊跳舞、還跳給我看，現在是很興奮的教我運動，他會特別去觀察前幾季賽事，跟我說曹佑寧是怎麼丟球；我媽也很辛苦，知道我早上6點出門，就會特別起來幫我煮早餐，還會準備很多食物讓我帶在身上。」與阿嬤同住的于成炘透露阿嬤成了節目忠實觀眾，會特別觀察他在場上的表現，也會因為他早出晚歸時擔憂他身體太累。