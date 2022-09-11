無黨籍台北市長候選人童文薰。（取自中時新聞網）

民進黨台北市長參選人陳時中日前的「免治馬桶宣傳片」遭人剪接為韓國電影《熔爐》片段，總幹事吳思瑤9日報案。對此，無黨籍台北市長候選人童文薰在臉書向二創影片 的創作者以及轉傳的網友們表示，「萬一轉傳影片真的被吉了，歡迎來找童律師！阿姨幫你，免驚！ 」

民進黨台北市長參選人陳時中日前的「免治馬桶宣傳片」遭人剪接為韓國電影《熔爐》片段，總幹事吳思瑤9日報案，不少二創網友擔心被波及；國民黨台北市議員徐巧芯則嗆，「我現在立刻轉發，不要只敢告網友，請連我一起告！」陳時中9日晚在臉書發文改喊，「歡迎大家二創我的照片和影片」！

陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤受訪強調，「二創不在報案的範疇內」，報案主要針對把宣傳免治馬桶抹黑成性騷偷窺的源頭，影片內容都是韓國電影，最後一幕接上陳時中探出頭畫面，因為涉及創作者著作權，且移花接木扭曲原本內容，和二創不同。

對此，無黨籍台北市長候選人童文薰在臉書向二創影片 的創作者以及轉傳的網友們表示，「萬一轉傳影片真的被吉了，歡迎來找童律師！阿姨幫你，免驚！ 」