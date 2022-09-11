現代人工作繁忙，壓縮與毛小孩相處、遛狗的時間，而這樣的需求也催生出「遛狗師」一職。現年40歲初的史都華（Ryan Stewart）就是名資深「遛狗師」，沒有讀大學的他如今年收入12萬美元（折合新台幣約370萬），但這份外人看似輕鬆的工作，實際上也背負不小的壓力。

CNBC報導，遛狗是史都華最熱愛的一件事，從2002年開始就當作副業培養，空閒時就會遛狗賺外快，時至今日，他每周工作6天，總時數約36小時，這份事業為他帶來6位數的年收入。

回憶當初，兄弟姊妹做家事都是在修剪草皮、佈置餐桌，而他則是負責遛狗，進而萌生以遛狗當副業的想法。起初，史都華需要發名片推銷自己，但遛狗的數量也出現明顯成長，這也讓他意識到這商機有多麼巨大。

雖然遛狗在大城市需求不低，但根據ZipRecruiter數據顯示，紐約遛狗師的平均年收入僅35625美元。但史都華致力打好在業界的口碑，這也是他能擁有高於平均的收入，甚至能夠挑選客戶的原因。

史都華說，他客戶一半來自熟人推薦，另一半則是透過網站申請，而後者的部分，他通常只會回復其中的10%，嚴格挑選客戶。他表示，「我不想通知對方『我不想再幫你遛狗』，最後惹人不快遭對方留下負面評價」。

史都華十分看重這份業務，他擁有專用的四英尺長皮帶和像圈，並為狗狗分門別類「集體散步」。他說，這部分確實讓主人感到震驚，但這20年來，他很有耐心的向主人解釋方法的安全性，且從未讓狗狗出過任何意外。

史都華表示，優秀的遛狗師是需要很高的專注力，並非想像中戴上耳機聽音樂的工作，「你必須時刻注意交通、狗狗們會不會互相打架」，這份工作容錯率很低，如果一個不慎讓狗狗尾巴被門夾到，可能就要跑一趟2000美元的獸醫門診。

此外，遛狗師也有不少缺點，史都華坦言與主人打交道最具挑戰性，尤其疫情爆發後，要求更是越多越瘋狂，諸如要求加裝攝影機、追蹤器，這種監視感讓他極具壓力，而他最不喜歡的是有主人傳簡訊要求確認狗狗情況，這讓他難以專心遛狗。