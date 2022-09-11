疫情最嚴重的兩年，台南旅宿業家數、住用率、成長率皆不減反增，排名六都第一。新舊飯店業者，為何都將目光瞄準百年古都台南？

挑高的大廳，高掛兩幅以台南廟宇為主題的壁畫，這，是台南首家以BOT（民間興建營運後轉移）模式興建的飯店——福爾摩沙遊艇酒店，開賣第一天就創下10分鐘售出上千間客房的好成績。

「搶訂的狀況超乎我們預期，甚至導致系統短暫異常。」與該飯店獨家合作販售的旅遊電商平台KKday飯店組行銷公關經理盧鈺文回憶。

福爾摩沙遊艇酒店的案例，只是台南飯店業榮景的一個縮影。

根據台南市政府觀傳局資料，疫情最嚴重的2020年與2021年，當雙北、台中都因為疫情，旅宿業家數呈負成長之際，台南卻一口氣多出131家旅宿，居六都之冠。包含晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台南十鼓館、萬豪國際旗下雅樂軒酒店都在台南插旗；雲朗觀光旗下雲品國際9月也宣布，將以君品Collection品牌插旗台南安平，規畫500席宴會空間，提供餐飲服務，預計2024年試營運。

不只如此，台南旅宿業平均住用率近兩年皆約4成，比全台平均3成要高；客房年營收約為46億新台幣，相當於全台觀光旅館營收的十分之一。今年暑假，台南市飯店更是一房難求，各家業者平均每晚房價幾乎比往年高出至少5成。

「台南絕對是近兩年台灣觀光集約度（代表每單位土地面積，遊客聚集之數量）最高的城市！」前交通部觀光局副局長、高雄餐旅大學觀光學院教授劉喜臨觀察，隨著社群媒體發達，知識性和存在感將成為旅客評估前往的兩項指標。而匯集職人精神、飲食文化的台南，正好能滿足人們的求知，和在社群平台打卡、分享的欲望，也難怪在疫情期間成為全台最受寵的觀光寵兒。

新玩家藉BOT搶國旅紅利

他指出，儘管台南觀光人次不見得是全台最多，但相較於台中、高雄這些交通樞紐，旅客會轉運到南投、墾丁等風景區，台南可說是最留得住人的城市。雲品國際總經理丁原偉也說，台南市近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐，將創造眾多就業機會及豐沛商機，也難怪飯店業者紛紛搶市。

表面上，福爾摩沙遊艇酒店的成功是受惠於地利及疫情帶來的國旅熱潮，但早在2015年，該飯店董事長謝文祥就看見安平的觀光潛力。

「標到（BOT案）的時候，還以為自己在做夢，居然只有我一人去標。」穿著Polo衫，謝文祥接受《今周刊》獨家專訪時，還原當年標下安平水景公園周邊土地BOT案的始末。

原來，出生於台南安南區的謝文祥，一直有個在家鄉蓋飯店的心願，「我老家有句諺語叫做『無田無園，盡看鹿耳門』，就是沒田產的人只能看天吃飯。」

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