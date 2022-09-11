手握Armani、LONGCHAMP、TUMI訂單，威宏挺過疫情迎來營運爆發期，這家成功躋身全球前三大的包袋大廠，背後來自一個50歲創業的決定。

「客戶今天要到巴黎香榭大道的老佛爺百貨賣精品包，no problem，我可以做，就算是要到路邊擺攤賣的包包，我也可以接！」說這句話的，是手握Armani、Longchamp、TUMI等一線品牌客戶，現居全球前三大包袋大王的威宏董事長洪永裕。

翻開財報，威宏今年上半年營收來到40.88億元高峰，EPS更交出4.67元，且第二季單季營業利益率達到9.07％，創下歷史新高，主要受惠疫情趨緩訂單回籠，加上先前併購後，資源整合效益顯著，這確實讓他說起話來很有底氣。

但其實，這個來自台灣的包袋大王，正因手握輕奢品牌的包袋訂單，全球實體店鋪受疫情影響暫時歇業，在疫情期間跌了一跤。

「前幾年營收做到60幾億規模，隔了一年（營收）剩下37億元，你說這樣營運不困難嗎？」洪永裕苦笑稱，2020這年，威宏面臨創業以來前所未有的營運困境，「當時也沒什麼事可以做，大家聚在一起開始重整腳步。」

奇襲！ 紡織廠賣包袋

不踩客戶單 靠少量多樣練功

很難想像，從一家小紡織廠起家的洪永裕，先是15年來讓威宏成為全球前三大包袋大王，又順利經過疫情試煉，在今年進入營運爆發期。法人預估，全年更有機會拚出年營收80億元的新高。

他在50歲創業前，曾在鞋材大廠南良集團擔任執行長，擁有集團旗下多家公司從無到有的多年專業經理人經驗。所以威宏能快速崛起，首先和他創業之初，就懂得不和過去客戶搶單，抓出特殊的市場定位有關。

「你賣材料給他（客戶），現在也要跳下來做袋子，他肯定不開心嘛，所以我們就開始閃閃躲躲，盡量不要跟我的客人做同樣東西。」洪永裕坦言，從上游貿易切入生產，雖然手握客戶與資源，但創業後在市場上難免兵戎相見，他便開始從利基型產品出發找商機。

於是威宏從運動手套、護膝、腳架型高爾夫球袋等「冷門產品」做起，成功以少量多樣的策略避開大廠訂單，不僅生產上也較其他大廠更彈性，也成為威宏創業初期的「練兵」階段。

由於品項多、數量少，他得靠精準的管理才能握緊手中的訂單，也讓包袋品牌客戶見識到威宏代工與製造實力，「當時威宏畢竟不是大型的包袋製造商，但是在小項目裡面競爭者不多，我有信心打得過任何一個。」

「我們就在小貨色裡找大貨色，這樣產品種類就打開了。」洪永裕笑稱，這個走「偏鋒」的策略，奠定了威宏一開始的成功。

從Nike與潮牌Supreme聯名的袖套，到商務品牌TUMI的公事包，再到女士精品的Longchamp皮件，把威宏旗下的產品一字排開，它接下來能在技術與客戶上快速擴張，第二個關鍵，靠的是併購策略。

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