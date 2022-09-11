隨著現代人自我意識提升，加上不婚、不生的比例日益增加，近來許多國內外劇集都以此為題，討論有關單身男女的生活、愛情、親情（家庭）及工作等，每每收到不錯的反饋與回應；前陣子小編在網路上看到一部陸劇，光是看劇名就挺吸引人的：《我憑本事單身》，令人不禁好奇，究竟是憑什麼本事單身？現代人為什麼愈來愈喜歡單身了？看到這裡，相信讀者不難看出小編想要與大家分享的重點：隨著現代人自我意識抬頭、不婚不生的單身人口愈來愈多，相關討論議題也備受矚目，本周小花平台《樂活單身》專文即以此話題切入，與讀者一起深入探討現代單身男女最強投保攻略：聰明投保，更有保障也更划算！

現代女性自我意識提高 單身未婚占比高達5成

台灣單身人口愈來愈多，根據內政部最新統計數據指出，國人35至54歲的單身人口已近4成左右，其中單身女性的成長比例值得關注、女性未婚占比高達5成左右，在在顯示了現代女性自我意識提高，不再存有中國人傳統家庭觀念，視走入婚姻、走入家庭為人生必經的階段。

此外，再進一步探討，新時代女性財政獨立，和以往「男主外，女主內」的傳統觀念有很大差別，尤其隨著時代進步及性別平等，男女的收入差距也愈來愈接近，女性的工作收入不見得比男性低，也就是「她們」經濟無虞也無需依附他人，即使獨身一人也能過得很精彩。

不過，這其中也反映了一個很現實的問題：隨著年齡漸長，因為身體衰老連帶衍生的意外、疾病等風險可能隨時到來，可說是防不勝防，不免擔心單身的自己成為家人的負擔，希望提前透過保險規劃，建構未來健康＋財富兼有的理想生活，為自己創造更多選擇和底氣。

掌握4大投保攻略：聰明投保、把錢花在刀口上

說到單身女性該如何透過保險規劃打造人生補帖？小花平台保險顧問提出4大投保攻略，教妳聰明投保、把錢花在刀口上：

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