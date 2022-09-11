外資持續賣超，九月份依舊是充滿不確定的月份，尤其在中秋節前後，會不會變盤？引發疑慮。日本軍工股抬頭，台灣也有機會；而外資連續兩年大賣亞洲科技股，未來勢必要回補；台幣貶值對網通、IPC、汽車AM、高爾夫、自行車還是有利。(圖/先探投資週刊提供)

升息、升息、升息，美國此議題籠罩全球經濟威力更勝俄烏戰爭，也造成科技股股價大幅下修，又遇到中國經濟成長率創○八年金融海嘯以來新低，可能不到三％；另一大經濟體歐盟，深受通膨之苦，德、法單月通膨動輒超過八、九％以上，歐洲央行似乎也將步上大幅升息後塵，英國更誇張，通膨率超過十％。

美、歐、中三大經濟情況都不妙，又有高利率或貨幣急貶，金融投資自然轉向較保守，尤其美國利率眼見九月底將調升至三％，今年底可能達三．五％以上，風險少且相對利率又不錯，國際資金持續流進美元趨勢將不變。

通膨、地緣政治抑制消費力

中國疫情復燃，深圳和成都相繼淪陷又封城，市場隱憂燈號亮起，導致國際鐵礦砂原料價格重挫，跌破每噸一○○美元整數關卡，創逾九個月來新低。另一方面，聯合國糧農組織（ＦＡＯ）公布八月全球糧價指數，拜烏克蘭穀物解禁恢復出口改善供給面之賜，連續五個月下滑。加上非鐵金屬價格低於首季，全球通膨陰影可望降低。但是天然氣還是在高檔，價格來到二○○八年高峰，且臨近冬天旺季來臨，壓力是較大。所幸國際油價跌破九○美元，美國普通無鉛汽油均價已連十一周下滑約二四％。在一向是用油旺季的夏季，至八月底美國對能源需求是每日八六○萬桶，比一年前減少近一百萬桶，並非大家不用而是因應通膨節省開銷。

由於通膨及升息因子擾亂經濟，大家都先觀望而減少消費：市調機構ＩＤＣ二度下修今年全球智慧型手機出貨量，由六月的十三．一億支、下修至目前的十二．七億支，年減幅度也放大至六．五％。ＩＤＣ表示，二度下修主因為破紀錄的通膨、地緣政治緊張，均大幅抑制消費力。

糟糕的是美中科技戰再起，美國又對中國接連發動科技戰，禁止Nvidia、AMD將高階繪圖處理器、ＨＰＣ、ＡＩ晶片銷往大陸，雖給予一年緩衝期，但是看看前車之鑑華為，被美國修理後，現在已落得喊能生存下去為原則。

台幣趨貶 股市賣壓不小

聯準會放話要一直升息，且不會在升到高點馬上降，可能還要維持高檔一段時間，九月升息三碼是預期中的事，今年底利率可能就會見到三．五％以上，果如此，明年很可能看到四．五％的基本利率水平，若與金融投資市場相比，四％的利率確具有吸引力，至少沒有風險，所以股市賣壓存在。再者，美國為因應中國軍力大升，連續祭出高階科技輸中限制，近期最重要就是輔助ＩＣ設計的ＥＤＡ，再來就是輝達及超微的高階ＡＩ晶片，如同前一年禁止晶圓代工的ＥＵＶ機台輸中一樣，步步斷掉中國科技向上提升關鍵。但此舉必使輸往中國的科技公司業績受影響，間接也會影響台積電。

科技股最講求成長力，但中國市場成長逐漸力衰，美國科技業勢必受影響，半導體股首當其衝，蘋果也可能被波及。倒是原來就不靠中國的谷歌、亞馬遜可能較好。後續中國是否報復或是美國再加重禁止科技項目仍待觀察。美股四大指數中以費半最弱勢，臨近今年低點二三八六點，理論上仍具一定支撐；道瓊則看三萬點、那指看一萬一千點、標普看三八○○點。

另一方面，美國聯邦參議院外交事務委員會預定九月十四日對二○二二年《台灣政策法》進行最後審議，若順利通過，將送交全院表決。《台灣政策法》主旨在於提升台灣安全及國防能力、嚇阻中國侵略台灣，具體措施包括接下來四年提供四五億美元軍援、正式賦予台灣「主要非北約盟友」地位，以及支持台灣加入「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）。如果《台灣政策法》立法過關，將是一九七九年美國制定《台灣關係法》以來，最具重要性的對台法案。此法案若通過，中國勢必有大動作反應，十月份二○大舉行在即，美國出此動作，是一種測試，而後是否會將演變成軍演或更高衝突仍待觀察。果如此對股市又是一次大震盪。

美國經濟確實降溫，且聯準會不斷放話升息，使得美元指數再度創高至一一○上下，台幣、韓元、歐元、英鎊、日圓全數貶值創新低，如附圖，股市賣壓自然較大。

國安基金委員、財長蘇建榮與現任執行秘書的次長阮清華，在二日的財政部記者會上雙雙回應媒體對國安基金的提問；蘇建榮指出，當前國安基金要評估的，主要有三大課題。蘇建榮指出，首要是美國情勢，去年美國貨幣政策認為通膨是短暫性的，只有縮表，但今年Fed貨幣政策已改變，已認清通膨不是短暫的，所以除了縮表，開始升息，對整個市場流動性造成更大影響，美國實體經濟也會改變，並且影響台灣，尤其近幾年政府推動台商回流以來，所以對美國經濟依存依賴影響更大。

國安基金面對三大課題

第二是關於大陸清零政策導致生產萎縮，及高耗能限電政策，都是國安基金要密切關注的因素；第三是俄烏戰爭在歐洲所引發的能源影響，會否影響整個歐洲經濟？

而對於這次國安基金一個半月來重新進場，阮清華比較兩次護盤經驗直言：「前後二次護盤所面臨的全球情勢及美國貨幣政策的變化，是完全顛倒的。」國安基金應會投入較前一次護盤更多的資金入市。且比起上次的「暴跌」，這次環境是「盤跌」，國安基金也會全力維護股市的安定。

換句話，操作上投資人除了要注意美國經濟走弱是否影響台灣、聯準會動作、亞洲貨幣走勢，還要注意中國恫嚇行為。變數的確是相當多。

今年以來台股幾乎都是利空頻傳，電子產品從最上游的晶圓代工、ＩＣ設計產品，由供不應求到需求緊俏，再到產能寬鬆、價格連續調降。最先出現的就是面板及相關供應鏈，從友達、群創第二季已經出現虧損，再到驅動ＩＣ的敦泰、天鈺股價幾乎是腰斬再腰斬。下游的品牌雙雄宏碁、華碩以及板卡雙雄技嘉、微星面臨庫存問題。更不用說記憶體等系列產品，利空使股價修正，就看何時再來一次利空不跌？

這其中只有看台積電，宣稱今年以美元計價營收成長將超過三成，雖遇到美國先傳出對中國發展人工智慧（ＡＩ）、自駕車或無人車主要關鍵輝達及超微高階晶片禁止買給中國，後來又說給一年的緩衝期，對於高階晶片雙雄業績自然有影響。輝達兩款頂級的ＡＩ運算晶片遭美國禁止出口至中國，超微的ＡＩ晶片MI250也同樣遭禁，中國幾乎所有經營公共雲、先進ＡＩ訓練模組的業者都會受到衝擊。又，給予一年緩衝期，這種情況似乎與過去的華為類似，當初在禁止期限前華為包機大買台積電晶片，在一年的緩衝期中，中國ＡＩ業者是否也會大量購買輝達或超微晶片，值得觀察。是否會直接或間接下緊急訂單來增加庫存，如果大陸這樣做，短期內可能會使供應鏈受益。

台積電於本季財報台幣設定在二九．七，如今已來到三○．七，在美元利率看升下，下半年台積電應該還有匯兌收益，加上晶片雙雄可能出現急單，車用電子以及物聯網需求依舊存在，搭配蘋果新機，可能會交出優良的獲利，預估ＥＰＳ有機會向三三元以上推升，當ＰＥ降至十三倍約四三○元上下十元應可注意。

值得注意一點，亞洲尤其是台灣利空頻傳，今年外資賣超台股超過一．一兆，其實已經是超賣，如同瑞信科技產業研究團隊擬定下半年產業放緩中的布局策略，點名看好的台股供應鏈，包括：大型股領頭羊的台積電，雲端與資料中心的智邦、世芯ＫＹ、信驊、嘉澤、廣達、緯穎，晶圓材料的環球晶，零組件的全新、臻鼎ＫＹ。

值得注意的是，外資過去二年多以來持續賣超亞洲科技股，瑞信認為，國際機構法人對亞洲科技股持股部位過低，反而提供良好反彈機會，瑞信並強調，傳統上，股價將在基面觸底前一至二季領先反彈，因此，第四季反而可以注意。這點倒是在利空充斥下可以注意的。

台積電具有穩定軍心作用，大舉擴增資本支出，尤其先進製程成本越來越貴，先進封裝投資相對較低，卻可帶來顯著的效益。與傳統OSAT不同，台積電主要專注在最高階的封裝技術，以服務金字塔頂端客戶為主，包括蘋果、超微、聯發科、高通、輝達…等，都在合作名單之上。國內先進封裝供應鏈，以濕製程設備由弘塑、辛耘為主，供貨產品有自動濕式清洗機台、單晶圓旋轉清洗機等；萬潤、均豪等則供應相關自動化設備，都可注意。其他像是翔名也可以追蹤。

台幣持續貶值，對於近期一再提及的工業電腦、網通族群的確是利多，像是廣積、飛捷、振樺電、中磊、啟碁、神準、昇達科等的確是利多，因為國外大廠如亞馬遜、臉書、微軟資料中心建置還是繼續進行，尤其美國提防中國，已經使得企業跟進，訂單幾乎都下到台灣，這也促使台灣對美出口金額持續上升超越中國，相信業績還是會好。

工業電腦、網通及外銷業享受利多

ＰＣＢ廠燿華，布局低軌道衛星及AR/VR有成，目前低軌道衛星用板已開始出貨，AR/VR亦傳已成為美系品牌客戶頭戴裝置供應商。燿華表示，今年下半年業績將較上半年大幅成長，明年營運亦「審慎樂觀」。該公司前兩年都是虧損，直到第一季營益率還是負八％，但耕耘已久的低軌道衛星用板已於第二季開始出貨，第二季營收季增十八．八％、年增高達五一％，而七月營收再上層樓達十七．五六億元，年增五五．二％。最重要是第二季合併毛利率及淨利率回升到十四．八四％及五．一三％，單季稅後盈餘為二．五億元，轉虧為盈，單季每股盈餘為○．四元，上半年已損益平衡。法人預估，燿華第三季合併營收可望年增六○％，第四季合併營收亦可望年增三○％，在產品組合優化下，毛利率可望一季好過一季，股價低於二五元可留意。除燿華外，其實包括華通、臻鼎ＫＹ八月營收都很亮眼，逢低也可注意。

即將進入旺季的汽車ＡＭ行業，在通膨壓力下，保險公司能盡量不用高價的ＯＥＭ產就不用，以降低保險業者成本，所以像是通路大廠LKQ、AutoZone等都開始積極儲備庫存，以迎接年度旺季第一季至隔年第一季，加上台幣第三季以來又貶值三．三％。ＡＭ業者可以說紅包收不完，所以像是大廠東陽、耿鼎、帝寶等預期業績都會很好，可沿月線操作。

此外，若是美國一如預期將台灣政策法提上檯面，兩岸乃至東北亞氣氛趨於緊張，軍工股可能又會抬頭。而安倍國葬在九月進行，九月這段時間國際局勢可能還是動盪，美日中軍事相互恫嚇將不減，日本軍工頭號股三菱重工能製作航母、F-35、軍艦、飛彈等，股價一直維持在五一五○日圓頸線之上，今年累計上漲九八％，台灣就看全訊、漢翔、晟田、公準這系列，像是全訊八月營收就達○．九四億元，月增四一％、年增八成，獲利將看升，主要是技術面，股價在年線之下盤成大底，可特別注意。美元一直升息，台灣也將被迫升息，金融股較不受防疫保單影響且較受惠升息者以合庫金、第一金及台企銀為主。

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