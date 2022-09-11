長期倡議企業永續責任的《天下雜誌》8日舉辦「2022天下永續公民獎」頒獎典禮，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）因積極推動責任投資、氣候治理，以慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，提升金融影響力，促進社會安定與發展，為社會平等共融提出解方，再度入選「2022天下永續公民獎」大型企業組，獲頒第7名殊榮。

中信金控獲頒「2022天下永續公民獎」大型企業組第7名，由中信金控行政長高人傑代表受獎。(圖／中信金控提供)

「2022天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合公司治理、企業承諾、社會參與和環境永續四大構面，評選出台灣最佳的永續企業。主辦單位指出，中國信託金控從金融本業出發，首創台灣微型貸款創新脫貧，為社會平等與共融提供解方，亦長年投入運動、反毒教育等社會亟需挹注資源的領域，展現本業以外的獨特價值，躋身前十強。

8日由金融監督管理委員會主委黃天牧頒獎，中信金控行政長高人傑受獎時表示，中國信託善用金融專業，紮根五大公益，有幸受主管機關金管會肯定，加入「永續金融先行者聯盟」，主管機關已帶頭激勵金融業者的熱情，中信金控將不畏困難，發揮企業力量，一肩扛起責任，與各界共同努力、攜手前進。

獲主辦單位認可，由中國信託商業銀行攜手中國信託慈善基金會推出的「信扶專案」，為台灣首創結合微型創業貸款與脫貧輔導的創新方案，走入第11個年頭，總核貸金額超過新臺幣1.9億元，幫助564個弱勢家庭成功創業，其中247戶脫離社福單位扶助系統，自立脫貧比例達44%，改善1,193名弱勢兒少生活。

由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，「信扶專案」於今（2022）年新增「急難紓困貸款與輔導服務」，協助有緊急財務需求的弱勢家庭，解決燃眉之急，「救急」與臺語「借錢」發音類似，「信扶專案」不僅幫助民眾度過眼前困難，後續更有系統地以脫貧輔導，逐步改善經濟狀況，是中國信託「以釣竿取代給魚」的重要社會公益方案。

為確保股東權益並為社會及環境創造正面影響力，中信金控主動與利害關係人議合，攜手子公司遵循國際永續倡議發展商品與服務，促進國內低碳經濟轉型，領先同業加入全球影響力投資聯盟（Global Impact Investing Network），為臺灣首家採用全球最先進的IRIS+影響力主題與對應指標架構，量化評估投資影響力的金融機構；今年以「彰芳暨西島離岸風場」、「臺中洲際棒球場園區ROT暨BOT開發案」與「珍傳愛小額終身壽險」為試行專案，推出台灣首本「2021中信金控影響力評估試行報告書」，與各界說明金融業致力打造永續未來之成效。

面對日益加劇的氣候危機，中信金控去（2021）年底由董事會正式通過，加入全球2050年淨零排放的行列，將2050年淨零排放納入集團長期發展藍圖；今年5月榮獲《Financial Times》（英國金融時報）、《Nikkei Asia》（日經亞洲評論）與Statista資料庫共同評選為「2022亞太氣候領袖」（Climate Leaders Asia-Pacific 2022），該評選以亞太地區企業溫室氣體排放減量數據排名，說明中信金控一路走來的用心與努力，深獲海內外評比肯定。