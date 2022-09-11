根據《財訊》報導，台灣過去對中國的經濟依存度很高，而被喻為「世界工廠」的中國，不但是台商海外投資的大本營，也是出口占比最高的市場。然而，美中貿易戰加上今年2月爆發俄烏戰爭後，此一情勢正在逆轉。

數字會說話，根據經濟部統計，台灣今年7月的外銷訂單為542.6億美元，月減率7.8%，年減率1.9%。若以排名前3大貨品7月的外銷訂單來看，電子產品為177.8億美元，年增率8.8%；資訊通信產品為149.6億美元，年減率0.8%；基本金屬為25.6億美元，年減率24.8%。其中電子產品是今年7月唯一較去年同期成長的貨品，其餘貨品則都衰退。

中國衰退 東協訂單增兩成

而電子產品主要包括半導體、印刷電路板，以及被動元件如電阻器、電容器等，其占今年前7月外銷訂單總額的33.2%；至於資通與視聽產品主要包括電腦（含PC、筆電及平板）和零附件，以及交換器、路由器、儲存媒體等，其占比為26.9%；兩者合計60.1%，可以說是台灣經濟最重要的支柱。

根據《財訊》報導，若以主要接單地區分析，今年7月來自美國、日本及東協都成長，年增率分別為6.9%、22.9%及0.1%，但來自中國（含香港，下同）及歐洲的訂單則分別較去年同期衰退22.6%及5.1%。其中來自東協的訂單金額達65.8億美元，年增率22.9%，顯示其經濟復甦力道逐漸增強。

而從台灣主要接單地區的外銷訂單消長也可看出，中國和東協經濟已經出現一下一上的翹翹板效應。就以今年前7月的外銷訂單總額3935.5億美元來看，來自美國為1200億美元（占比30.5%），年增率12.6%；來自中國為916.8億美元（占比23.3%），年減率5.4%；來自歐洲為744.8億美元（占比18.9%），年增率5.7%；來自東協為452.1億美元（占比11.5%），年增率28.6%；來自日本為196億美元（占比5%），年減率0.2%。

若再以今年前7月外銷訂單的增減金額來看，美國增加134.6億美元、東協增加100.6億美元、歐洲增加40.1億美元；另外，日本減少0.5億美元，中國減少達52.5億美元。換句話說，台灣前7月來自中國的外銷訂單減少金額，不但完全由東協增加的外銷訂單填補，而且還多了48.1億美元。

供應鏈重組 中國不再獨強

而根據財政部統計，台灣今年1至7月出口總額為2899.7億美元，年增率18.4%，其中出口至中國為1130.97億美元（占比39%），年增率8.5%；出口至東協為490.72億美元（占比16.9%），年增率為23.6%；出口至美國為451.05億美元（占比15.6%）；出口至歐洲為246.08億美元（占比8.5%），年增率17.9%；出口至日本為194.31億美元（占比6.7%），年增率20.5%。

若以主要出口地區今年前7月出口金額的占比與去年同期比較，中國的占比下降3.6個百分點，東協、美國及日本的占比則分別上升0.7、1.3及0.1個百分點，至於歐洲的占比則持平在8.5%。

因此，無論是從今年前7月出口金額的成長率或占比來看，台灣以往過度依賴中國市場的現象已經改變。《財訊》指出，全球供應鏈重組讓各國在東協及印度的投資腳步加快，台商將生產基地移出中國也是現在進行式。從此趨勢來看，未來無論是東協或印度都將成為台灣重要的出口市場，中國一枝獨秀的時代將成為過去。