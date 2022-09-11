根據《財訊》報導，在極端氣候造成夏季異常高溫，風電、綠能成為近期股市少數亮點題材之際，世紀鋼的股價表現卻是其中異數。尤其，8月15日半年報最後公告日，世紀鋼發布重訊，一口氣重編自2018年至2022年第1季的財報，且今年第2季本業竟出現虧損，大出市場意料之外，也讓股價再度跌破百元大關。

接著，法人出具最新報告，將世紀鋼目標價下修35%，評等也自「買進」降為「中立」，投資警鈴大響，大筆湧入的賣單讓世紀鋼8月17日開盤即跌停，對照連2紅的大盤顯得特別醒目。18日盤中再殺出2年半來的新低點81.2元，所幸在財報重編後第4天股價止跌，但其後表現仍欲振乏力。「真的芭比Q了嗎？」網友在討論區的多空交戰，比世紀鋼的交易情況還要熱鬧。

公司早知恐違約？

法人去年開始出脫

根據《財訊》報導，從市場表現不難看出，世紀鋼自2017年起3年內股價狂飆10倍的高人氣，明顯已經散去。台股在今年第1季還創下高點，而世紀鋼卻是從去年下半年就開始修正，已經可以看到法人陸續出脫。這表示世紀鋼肯定有事，但究竟是什麼事？

這檔原來最被看好的鋼鐵業風電先鋒，股價表現變調的原因，其實從近期與世紀鋼有關的公開資訊，可以為市場最關切的幾個問題找出答案。

首先，世紀鋼標案、訂單利多不斷，毛利率好轉，本業為何突然虧損？世紀鋼今年第2季的季報顯示單季營收17.4億元，較去年同期減幅達26.2%，扣除第2季的營業成本17.55億元後，造成營業毛利出現負值。

世紀鋼指出，本季業績大減的原因，在於營收沖抵了約6億元的「違約罰款準備金」；根據法人報告，世紀鋼自去年下半年開始，便陸續在各季提列2億至2.5億元，但這次明顯大幅增加，也因此吃光本業獲利。

所謂「違約罰款準備金」，指的是世紀鋼因為可能無法如期交貨，將合約中的違約罰款，估列入帳。但為何罰款準備提列金額突然大增？世紀鋼發言人副總經理李育慶回答：「水下基礎（Jacket）的學習曲線比預期長，交貨進度受到影響，因此預先提列。」

據指出，世紀鋼2018年取得的CIP（在建工程）的彰芳、西島風場共62座水下基礎，以及69支基樁（Pin Pile）訂單，已自2020年開始陸續交貨，至今年6月共交出10座。而依照世紀鋼與CIP的合約，世紀鋼要在今年12月前再交6座水下基礎、2023年6月更要交完其餘46座。

水下基礎難度高？

僅有兩座是自力完成

然而，水下基礎完全不同於製程單純的圓柱形管狀基樁，重點是要將基樁、轉接段、風機塔架完美銲接，「水下基礎所涉及的零組件數量及製造工序多又複雜，技術門檻絕對是基樁的幾倍甚至幾10倍。」業者形容。