前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長後，當地呈現「四腳督」態勢。前民進黨立委沈富雄表示，桃園選情關鍵在國民黨參選人張善政，若張選得不好，民進黨參選人鄭運鵬就會爬上來，現在就有點這種跡象。此說法引熱議，大批網友直言，桃園選戰綠營自爆成這樣，張如果還贏不了，真的令人跌破眼鏡。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，鄭寶清自己知道一定會被開除，民進黨中評會討論時間非常短且全票通過，可見開除鄭「毫無懸念」，鄭被開除後會講這些話，也都在意料之中。

沈富雄指出，桃園市長選情的關鍵在張善政，張若選得不好，鄭運鵬就會爬上來，現在就有點這樣的跡象。沈分析，張就是「善」字害了他，他不能「善」到這種程度，候選人還是要有候選人的樣子，他的選法，甚至連「花拳繡腿」都不是。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「綠營都自爆成這樣了，要是張善政還選不贏，真正跌破眼鏡！」「林智堅都那樣了張善政還不輾壓，我真不知道說啥了」、「張善政先生，林智堅捅了二個大蜂窩，走了一個『抄襲』的，換了另個『挺抄襲』的，後頭又加個鄭寶清來攪局，您的支持度好像沒『長進』多少？」「選民口味重棄君子就小人，則國家危矣，烏克蘭前車之鑑不遠」、「真的起來，就代表不理性支持民進黨的人變多了，國家悲哀！」