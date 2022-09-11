2022年九合一選舉將於年底舉行，台北市選委會統計，此次共12人登記參選，人數創紀錄，選情熱絡。不過，民眾都知道12位參選人是誰嗎？《中天新聞》到西門町詢問民眾看法，有年輕民眾直言「其實我只知道3個，黃珊珊、陳時中、蔣萬安」、「我知道有陳時中、黃珊珊、蔣萬安」。

這次縣市長選舉，也是2024年總統大選前哨戰。統計各縣市選委會資料，共有95人競爭22縣市長，包括台北市12人、新北市2人、桃園市4人、 台中市3人、台南市5人、高雄市4人，六都共計30人，其中台北市12人參選，是市長民選以來，參選人最多的一年。其中北市長候選人有民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊、前台南縣長蘇煥智、律師童文薰等人。

根據《中天新聞》10日報導，記者實際到西門商圈詢問民眾對於北市長共有12人參選的看法，有民眾表示，「比較知道是蔣萬安跟黃珊珊、陳時中，其他應該比較沒有希望」、「蛤？這麼多個」。至於有12個參選人會影響到選情嗎？民眾則是認為，「不會，白色我覺得沒機會，覺得還是藍綠大戰」。