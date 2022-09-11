韓國傳出一名大咖男演員疑似染毒，跑到街上呈現各種失控模樣，嘴邊還殘留嘔吐物，被民眾報案檢舉，而江南警察局10日下午將其逮捕，經簡易毒品檢測呈陽性；據悉，男演員年約40多歲，2006年演電視劇配角出道，之後在一些影視作品都有擔任要角，目擊者更表示「大家都認識」。

據韓媒報導指出，首爾江南警察局10日接到民眾報案，有一名疑似服用毒品的男性在街上跑來跑去，發現此男是一名40多歲知名男演員，也在他家搜出藥品，而他也神智不清、嘴邊還有嘔吐物痕跡且步伐不穩，於是進行簡易毒品檢測，果真呈現陽性反應，即以違反毒品管制條例將其逮捕。

有目擊民眾也把此事分享到網路論壇上，指出在江南看到一位知名男演員，他的嘴邊有嘔吐物，還在街上失控亂跑，一看就像是吸了毒，並表示「他演了不少電視劇和電影的主、配角，說出來大家都認識」；在吸毒男演員特徵曝光後，「40多歲吸毒男演員」也瞬間登上搜尋關鍵字冠軍，此事引起社會大眾關注。

有韓國民眾目擊男演員吸毒醜態，在網上描述該人特徵，直言「說了大家都認識」。(圖/ 摘自韓網論壇)

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