民進黨台北市長參選人陳時中最近「人設」備受爭議；民進黨副祕書長林鶴明10日受訪表示，根據他的觀察，陳時中的角色設定很清晰，過去是部長，現在是市長，「都是要做事的角色」。然而，有網友想起國民黨副主席連勝文八年前選台北市長的時候，被修理的很慘，去機車行當車手被噓到爆，他認為現在的陳時中，感覺跟當時的連勝文一樣。

陳時中為爭取年輕人選票，不僅跑去酒吧學習調酒，7日則參訪月嫂訓練班，練習抱嬰兒，爭取各族群選票，未料卻遭外界質疑人設變來變去。對此，陳時中7日時表示，好市長就是一個父母官，從小到老所有的事情，市民的小事大事都是市長的大事，他並沒有所謂特別人設的問題，「我們是關心每一樣需要關心的事情」。林鶴明則認為，人設只是最近比較流行的用語，以前的說法就叫做「做什麼像什麼」，其實不是什麼了不起的高深學問。

有網友則在PTT發文指出，八年前，連勝文選台北市長的時候被修理的很慘，連去機車行當車手都被噓到爆。如今的陳時中，感覺在網路上跟八年前的連勝文一樣，做什麼都被各位鄉民狂噓，「各位認為有沒有八年前連勝文的感覺？」

該文引來許多網友回應，並表示「比較像是姚文智，人設破掉的感覺，勝文一直都是原本的樣子」、「阿中比勝文還糟糕就是了，民進黨的團隊都包裝不起來」、「忽然覺得勝文風度很好，被惡搞到超誇張也沒在告人的」、「真的有像，一直玩一直玩」、「蔣萬安才是這個feel」、「其實萬安真的比較像」。