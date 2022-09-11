歐洲籃球錦標賽11日進行16強單淘汰賽，尋求衛冕的斯洛維尼亞，意外在末節遭到對手超前1分，幸好接下來靠著東契奇(獨行俠)領軍打出19比1猛攻，最後仍以88比72力退比利時闖進歐錦賽8強，東契奇貢獻全場最高35分，另有5助攻、5籃板、4抄截。

原本以為斯洛維尼亞可以輕鬆贏球，沒想到打完前3節，斯洛維尼亞僅以63比60小幅領先，比利時更在末節一開始連進兩球，反以64比63領先斯洛維尼亞，可是接下來整整快5分鐘時間，比利時只靠罰球拿下1分，斯洛維尼亞趁機打出19比1贏下比賽。

不過打到比賽還剩4分多鐘，斯洛維尼亞78比65大幅領先，比利時前鋒圖巴在進攻時竟然刻意向東契奇頭部揮肘，被吹進攻犯規之後，圖巴仍然故意針對東契奇揮肘，頓時引爆雙方衝突，這次裁判重看慢動作後決定吹判圖巴違反運動精神犯規平息。

斯洛維尼亞除了東契奇猛轟35分演出，普里派利奇也拿13分、3助攻與3籃板，托貝12分、6籃板，卓拉吉奇(公牛)11分、4助攻與4籃板；比利時以萊科姆16分最高，吉萊15分、10籃板。

另外一場歐錦賽16強賽，法國驚險靠著塔佩最後1秒的致勝抄截，最後以87比86險勝土耳其晉級8強，剛被爵士交易到灰狼的戈貝爾貢獻20分、17籃板，他除了在正規賽結束前1秒補籃灌進追平分，更在延長賽包辦5分，堪稱法國險勝最大功臣。