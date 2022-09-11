中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，憑藉甜美臉蛋和E級傲人上圍，被封為「啦啦隊女神」，近期還身兼《全明星運動會》第四季的黃隊經理，人氣直線升高，爆紅成國民女神，今(10日)適逢中秋節，她也應景曬出烤肉照，雖然是舊照，但火辣程度依舊不減，讓人看了臉紅心跳。

林襄在社群祝大家中秋節快樂，並透露翻到一張非常適合中秋節的寫真照，甜問粉絲「留言告訴我你們中秋烤肉最喜歡吃什麼？我最喜歡烤土司薄薄塗一層烤肉醬」。

而她附上的寫真照中，因為背心太過寬鬆，加上裡面貌似沒穿內衣，讓她渾圓美胸直接被看光，稍不注意就有可能走光露點，好身材完全藏不住，讓粉絲看了都驚呼「這張太猛」、「一家烤肉萬家襄（香）」、「這角度一流」，有網友擔心她是否露點、激凸，她也回應「可能是角度問題」、「有安全措施啦」。

其實，人紅是非多的林襄，之前才被挖出「自打臉」言論，曾喊出不想靠露奶、身材紅的她，社群網站和寫真集的照片，幾乎都是肉色一片，遭網嗆好假，現她PO出烤肉辣照，也遭網質疑「不想靠露奶紅，然後穿這樣」，林襄也大方回應「寫真啦」。