中和2歲男童恩恩因確診病逝引發社會關注，恩恩爸分別向新北市政府、消防局、衛生局各求償「新台幣1元」，新北市政府6日發布新聞稿認為3機關均依當時管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，所以不成立國家賠償責任。民進黨新北市長參選人林佳龍10日接受電視節目專訪，節目並邀請恩恩爸以市民身分提問，林佳龍承諾如當選，會重啟行政調查，並公開資訊。

林佳龍曾公開承諾，當選新北市長之後，會協助開啟恩恩送醫真相的調查，恩恩爸詢問，想知道林佳龍的具體作法？林佳龍說，會重啟行政調查，並邀請公正專業的代表一起組成調查小組，認為局處首長應負起政治責任，不該球員兼裁判，讓資訊不透明，應檢討到底哪個制度規定或環節出問題？一定要把它釐清，程序上的公正，以及資訊的公開是必要的條件。

主持人張雅琴忍不住問恩恩爸：「今天剛好中秋節，可以跟大家講一下你的心情嗎？家裡面有沒有受到恩恩這個事件的影響？」恩恩爸表示，最近心情其實比較平靜，但因為國賠不成立，看到侯市府的新聞稿，覺得很無恥、沒有重點，就是在打官腔，且新聞稿竟然比公文先發出，顯見新北市政府先有定見，然後先畫靶再射箭。

民進黨新北市長參選人林佳龍10日接受電視節目專訪，節目並邀請恩恩爸，林佳龍承諾如當選，會重啟行政調查恩恩案，並公開資訊。（翻攝自電視）

恩恩爸說，這件事情給了他很大的壓力，現在全家不敢在新北市過夜，因為很擔心新北市的緊急醫療救護，會再發生81分鐘救護車等待的事情，前陣子老婆在家裡昏厥，他撥打119，救護車在10分鐘內到達，好在現在住新竹，他無法想像如果還住在新北的話，救護車真的會照正常的時間，在6到8分鐘來嗎？

恩恩爸追問林佳龍，當選新北市長之後，如何督促監督，確認整個新北市醫療救護是值得400萬的新北市民相信，讓民眾能夠安居樂業住在這個城市？不會活在救護車不會來的恐懼中。

林佳龍回答，台北縣以前都是依賴台北市，升格為新北市之後，並沒有建構以自己為主體的緊急醫療網，導致資訊在傳遞的過程Missing，然後拖很久，應該要用數位治理，讓資訊平台可以整合，然後同步作業。