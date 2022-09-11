英國新王查爾斯三世今天在倫敦聖詹姆士宮舉行的儀式正式登基成為國王。數百位民眾獲准進入宮殿外庭，參與宣告國王即位的傳統典禮。

路透社報導，聖詹姆士宮（St James's Palace）是英國歷史最悠久的宮殿之一，由著名國王亨利八世（Henry VIII）下旨在1530年代興建。

現年73歲的查爾斯三世（Charles III）

於倫敦時間今天上午10點，在這座宮殿內舉行的登基會議（Accession Council）正式即位。

會議結束後，嘉德紋章官（Garter King of Arms）懷特（David White）在其他身穿金紅色官服的紋章官陪同下，來到聖詹姆士宮修士庭（Friary Court）上方的宣詔台（Proclamation Gallery），大聲朗讀「首要詔書」（Principal Proclamation），宣告查爾斯三世成為國王。

當懷特要求為國王喊出三聲三歡呼（three cheers）時，現場穿著傳統鮮紅色制服的英國士兵高喊3次hip hip hurrah。

有幾百位民眾獲准進入修士庭旁觀儀式，其中有些父母把小孩扛到肩上，有一名女性手上握著花束，還有年長者坐著電動代步車。（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1110911