卡提諾狂新聞影片中放上陳時中伸頭與電影《熔爐》對比圖，霸氣嗆「圖我就放在這，看狂新聞能活多久」。(圖／PTT)

民進黨台北市長參選人陳時中不滿網友將免治馬桶宣傳片與韓國電影《熔爐》連結二創，競選團隊在9日向警局報案，提告誹謗，引發軒然大波。對此以惡搞聞名的《卡提諾狂新聞》10日也霸氣放上陳時中伸頭照與熔爐的對比圖，嗆「圖我就放在這，看狂新聞還能活多久」。

卡提諾狂新聞10日上傳最新第339期影片「公廁之狼不排除提告」，大力諷刺陳時中報警提告一事。狂新聞提到，從馬英九到韓國瑜，被各種電影、動漫迷因惡搞，結果陳時中自己遭到惡搞，就讓側翼玻璃心碎，怒罵是跟民進黨做對。

陳時中臉書聲明，影片遭到竄改，惡意誹謗，為了秉持正道才會報警。狂新聞大酸「黨又示範一次綠能你不能」、「你各位記住了，往後只有讚美黨的聲音，沒有惡搞黨的自由」，回頭看才知道馬英九、韓國瑜心胸多寬大，原來時空背景不同，台灣價值也不同了，惡搞蔡英文的臉，黨就立刻訂法條嚴懲，酸陳時中偷窺就報警抓人。

影片最後狂新聞也放上陳時中伸頭跟《熔爐》對比圖，嗆「圖就放在這，看狂新聞能活多久，這集做完小編先去警局報到」。

網友也紛紛留言力挺：「支持敢說真話的狂新聞」、「先珍惜一下今天的卡提諾，因為天曉得能活多久」、「如果小編要被消失了，記得發不自殺證明，我們懷念他」、「為了台灣網路的言論自由，狂新聞一定要撐下去啊」、「真的說到心坎裡，讚」、「真是看一集少一集啊！向卡提諾大人說聲珍重再見！致敬」、「希望狂新聞撐住不要被黨消滅了」、「數位仲介法不喜歡這部影片」。