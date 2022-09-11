三毛故里小沙的三毛雕塑。（圖片來源／主辦方提供）

台灣著名散文女作家三毛，逝世至今超過30年，但其作品依舊持續影響兩岸文學界，並擁有大批粉絲。三毛祖籍為浙江省舟山市定海縣小沙，當地於7日舉行三毛故事分享會，邀請三毛大姐陳田心、弟弟陳傑和粉絲線上齊聚一堂，分享三毛生前的生活點滴與對故鄉小沙的思念，中國時報社長王綽中也以視訊發言。

本名陳平的三毛，1970年代起發表諸多散文作品，引起台港乃至整個華文世界的關注與喜愛。白先勇曾形容，她創造了一個充滿傳奇色彩瑰麗的浪漫世界，這些常人所不能及的人生經驗，造就了這位海峽兩岸的青春偶像。

中秋前夕，三毛的家人、生前密友、粉絲與兩岸的文學愛好者、資深媒體人在位於小沙的三毛祖居展開線上與線下的對話，一起重溫三毛著作、分享和三毛的故事。來自台灣的粉絲薛幼春分享，當年她寫信給三毛，三毛回了電話，兩人遂成摯友，堪稱粉絲和偶像之間的一段佳話。

來自北京的三毛粉絲何冰，自1999年開始沿著三毛的足跡行走，她在分享會上首次分享了去摩納哥尋訪當年三毛住過的地方，以及和三毛老房東一家延續深情的故事。

《深圳商報》的首席記者鄧小群從業30年，也是一位資深的三毛書迷。作為大陸駐台記者，鄧小群表示，自己其實特別能感受到三毛作為精神偶像和文化紐帶的力量。鄧小群說，他走訪過大量三毛在台灣的足跡和三毛舊友，特別能感受到，三毛的文學作品和人文精神，至今依然對兩岸粉絲有巨大的感召力。

近年來，定海持續推廣「三毛文化」，設立了「三毛散文獎」、成立三毛研究會、建設「三毛文化村」，並陸續開展「走馬過紅塵——紀念三毛特展」、「兩岸三毛文學論壇」、台北場「三毛文學影響與三毛散文獎座談會」等系列活動。其中，三毛文化園每年都吸引大量的三毛粉絲、三毛研究學者前來旅遊打卡。