【愛傳媒郭正宏專欄】來畫一下這位曾經居住在士林，影響近代中國歷史的蔣中正夫婦故居。

士林官邸前身是1908年日治時期台灣總督府民政部的「園藝試驗所」，負責園藝植物的栽培、種苗等事務。二戰之後，國民政府統治台灣，時任台灣省主席的陳誠認為此處環境清幽交通便利，便在此興建「士林賓館」，供接待外賓之用。1949年蔣中正退居台灣，初期居住在陽明山「草山招待所」，1950年復行視事後遷居於「士林賓館」，改稱「士林總統官邸」。2011年台北市政府開放正館供民眾參觀。

士林官邸是影響士林地理環境與地貌的很重要因素，早年士林基於蔣總統維安等因素，房舍有限建限制，福林路一帶為軍事管制區，不要說進去參觀，光在附近路過都可以感受到十分濃厚的肅殺之氣。

也因此「士林」在那個年代也成為一個化外之地，增設一個獨立於地方縣市制度之外的機構「陽明山管理局」，士林人的身分證字號英文字母也不同於台北市以「A」開頭，則是以「Y」開頭，而「Y」字第一號就是蔣中正先生。

作者為旅行速寫藝術家

照片來源：作者提供。

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