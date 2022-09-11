烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，9月截至目前為止，烏克蘭軍隊已重新奪回大約「2000公里的領土」。他還說，面臨烏軍強力反攻，俄羅斯軍隊選擇逃命，這是正確的決定。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間演說中表示，「從9月開始截至目前，我們已解放約2000公里的失土。」ˉ

澤倫斯基並未說明他指的是否是「平方公里」。不過烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）8日曾說，部隊已從俄軍手中奪回1000平方公里的領土。

澤倫斯基還說，「最近幾天裡，俄軍向我們展示了他們最好的（一面）——也就是他們的背面。不管怎樣，逃跑對他們來說都是正確的選擇。」

他強調，「在烏克蘭，占領者將無容身之處，永遠也不會有。」

烏克蘭軍隊本月初宣布展開反攻，本週在東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區成功突破俄軍防線。（譯者：施施）1110911