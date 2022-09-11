國家人權博物館支持拍攝、導演陳芯宜第二部VR作品「無法離開的人」，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎。這也是繼2017年導演黃心健「沙中房間」後，台灣第2度獲沉浸式單元大獎。

根據文策院11日臉書表示，導演陳芯宜在威尼斯頒獎台上領獎時表示，這部VR作品是關於1950年代為理想與自由犧牲的前輩故事，「是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去。」

陳芯宜說，「唯有故事繼續不斷被述說，才能讓已逝靈魂安息。」

陳芯宜先前接受中央社記者越洋專訪時表示，當初國家人權博物館前館長陳俊宏會拍攝這部影片的初衷就是，「他希望透過作品走得更遠，能讓更多人更認識台灣白色恐怖的歷史，透過VR沉浸式體驗，喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。」

「無法離開的人」由國家人權博物館出資拍攝，集結實力派演員林鉅、許時豪、黃姵嘉、陳家逵以及潘麗麗等主演。

劇情敘述綠島曾關押政治犯的蠟像展示場，政治受難者坤伯正述說著當年的情景。隨著坤伯的導覽，觀眾彷彿穿越時光隧道，一同經歷1950年代坤伯與難友阿青的故事，他們像是被凍結在時間裡，守護著約定而無法離開，也等待著那位能讓故事不斷被傳頌下去的人。

陳芯宜說，她一開始就看中綠島的蠟像館，「實在是栩栩如生，我認為那是最好的場景。」陳芯宜將內容聚焦在綠島監獄再叛亂案，10多人在綠島被羅織罪名的探索，集結好幾位受難者家書文字，最後連結到2022年此刻，「這些事情仍沒有過去，我們都要繼續努力。」

陳芯宜說，「沒有離開的人」拍攝時間只有3天，綠島拍1天，棚內拍2天，但是前置作業做得非常仔細，「我覺得比較像做劇場而不是拍電影。」陳芯宜說，VR可以說是空間轉換的極致，「寫劇本要寫前方、後面跟背面，各種角度分開拍，再透過技術將空間縫合，很多都是劇場的邏輯。」

陳芯宜說，人類的眼睛越來越挑剔，這部VR以8K3D規格拍攝，做VR都是新的挑戰，「VR多半用於動畫、遊戲甚至軍事醫療，這次我希望可以在VR中說好一個故事，一樣可以感動人，可以抓住觀眾的身體感，讓觀眾跟劇情就在同一個空間。」

陳芯宜認為，VR已經是影像世界一個很重要的類別，她將會繼續探索，但VR目前沒有固定可以播放的機制，只能透過各國博物館或是美術館等等洽談播放，也期待未來的商業模式可以繼續進化。

陳芯宜說，作品在威尼斯影展首播這幾天，「很多觀眾都紅著眼眶出來，也有人散場後蹲在旁邊落淚，我自己則是很開心可以跟同業在威尼斯影展認識交流。」陳芯宜說，「無法離開的人」也已經入圍高雄電影節，相信台灣觀眾將有機會看見這部作品。（編輯：施施）1110911