董育君近日推出新專輯《愛老虎油》，同名主打歌再度與師兄翁立友合唱，單身的她透露師兄雖然符合自己的理想型，但一直以來都是以偶像崇拜的心情來看待對方，表示翁對她就像對後輩的疼愛，在她心中就是天王。而長年深受梅尼爾氏症所苦的董育君，這次病況在配唱專輯時耳疾復發，坦言就是靠著翁立友大哥曾對她所講的一句：「始終堅持，能克服所有的困難。」讓她僅用著右耳，拚命才將專輯錄音完成。

董育君認為師兄翁立友是她的理想型，不過單純把對方當偶像與前輩看待。（圖／焦正德攝）

我跟翁立友大哥先後合作過〈同款的月娘〉、跟〈愛老虎油〉兩首歌曲，一直以來我都是以崇拜偶像的心情來看著他，這次《愛老虎油》專輯我們是第二次合作，見到他也比較不緊張了。他一直給我滿多正向的鼓勵，因為我之前車禍影響，唱歌的時候可能氣比較不足，他除了要我把氣練好之外，還很親切地對我說：「不要怕！認真的把歌曲演譯完就好。」

因為罹患梅尼爾氏症，所以我的左、右耳聽到的音調，一邊是高音、另一邊是低音，今年4月錄音時剛好耳疾急性發作，當下覺得耳朵悶塞感又來了，立刻就醫吃藥，雖然症狀有減緩，但整個錄音期間，只能靠專注力用右耳來聽，努力完成演唱，而梅尼爾氏症狀況就時好時壞，只能讓自己找時間就儘量休息，不要影響工作。

個性迷糊的董育君卻很有福氣，總是會有貴人相助或好事發生。（圖／林士傑攝）

我覺得我的腦容量真的是太小了，中午有時候還會突然想不起來到底有沒有吃早餐，有時候會把前幾天發生的事情記錯成昨天的事情，公司的同事都說我很迷糊，我覺得我最離譜的事情就是在高鐵站掉東西，把蛋糕、外套、手機放在前面置物網內，下車就很瀟灑地就走了，但慶幸的是，所有掉的東西幾乎都能找回來，覺得自己雖然迷糊但是很幸運。

其實我不知道為什麼經常遇到車關，8月底開車轉彎的時又撞到電線桿，還好電線桿沒有斷，不然要賠更多錢。我當時轉彎有看到它、也已經停車，但是還是撞到了，當下輪胎馬上就爆胎了，瞬間也不知道爲什麼會發生這事情，只能安慰自己還好人沒事，車也已經拖到修車廠去修，師傅說要等10幾天才能修好。

朋友都希望董育君趕快找個能照顧她的對象，不過她擔心如果結婚生子，可能會把小孩弄丟。（圖／林士傑攝）

我把車禍照Po臉書之後，同門的楊哲也來留言要我趕快嫁，老公可以幫忙開車，不只楊哲這樣說，公司上上下下都要我趕快嫁，但我這麼迷糊，真的很擔心以後如果結婚生子，可能小孩都會忘記在外面。至於翁立友大哥，雖然合作過兩次，因為他是天王，我碰到他只會很恭敬地問好，他對我也是像是對後輩的疼愛，很感謝歌迷都很喜歡我們的歌。

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