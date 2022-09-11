波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2、7比6（7比5）直落二打敗突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），奪下美國網球公開賽女單冠軍，這是她首度在美網封后。
斯威雅蒂2020年10月在法國網球公開賽摘下女單冠軍，成為首位高捧大滿貫單打金盃的波蘭選手。
現年21歲的她今年6月在法網女單二度奪冠，加上今天的美網登頂，如今她已坐擁3座大滿貫冠軍盃。
今天的勝利也使斯威雅蒂成為自2016年以來，第一位單季2度登上大滿貫后座的選手。（譯者：徐崇哲）1110911
波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2、7比6（7比5）直落二打敗突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），奪下美國網球公開賽女單冠軍，這是她首度在美網封后。
斯威雅蒂2020年10月在法國網球公開賽摘下女單冠軍，成為首位高捧大滿貫單打金盃的波蘭選手。
現年21歲的她今年6月在法網女單二度奪冠，加上今天的美網登頂，如今她已坐擁3座大滿貫冠軍盃。
今天的勝利也使斯威雅蒂成為自2016年以來，第一位單季2度登上大滿貫后座的選手。（譯者：徐崇哲）1110911
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