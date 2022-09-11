前新竹市長林智堅因論文抄襲案，退出桃園市長選戰，是否影響接棒的民進黨候選人鄭運鵬及新竹市長候選人沈慧虹選情，頗受關注。前台南縣長蘇煥智預測認為，民進黨在新竹市長選戰，可說已經完蛋了，至於桃園市長選情，要翻盤有難度。

蘇煥智11日接受香港媒體《中評社》專訪時認為，民進黨在新竹市長選戰，可說已經完蛋了。至於桃園市長選情，主要是看桃園市長鄭文燦力量能有多少，現在看起來要翻盤有難度，目前看起來是國民黨提名的張善政機會比較大。

蘇煥智接著表示，過去水利會是民間投資，現在卻改制全部變成「國家」的。也因為總統蔡英文濫權，前綠委鄭寶清出來參選，便成了不滿民進黨力量的水利會系統黃金春等人的出口，因此，民進黨在桃園市長選舉要翻盤很難。

另外，針對台北市長選戰三足鼎立，誰有機會當選？蘇煥智分析指出，藍、白之間棄保，會不會變成綠、白棄保，就要看操盤者。目前民進黨候選人陳時中看起來氣勢比無黨籍候選人、前台北副市長黃珊珊強，但黃珊珊有台北市資源，加上跟英系洪耀福、黃承國等人關係不錯，是否棄保還很難說。

蘇煥智點出，林智堅論文事件、《數位中介服務法》、柬埔寨詐騙案、殺警案等一連串問題，讓民進黨中央選戰失分，使得民眾對民進黨執政沒有信心。因此，蔡英文把自己的局都賭在陳時中身上，陳時中如果當選台北市長，那就是蔡英文的勝利，但如果陳時中落選，副總統賴清德代表民進黨參選2024年總統的機會就很大。