（08：36更新）中颱梅花上午8時30分發海上颱風警報，中心位置在鵝鑾鼻東北東方約380公里海面上，向北北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，海警警戒區域為台灣東北部海面、東南部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。目前颱風緩慢向北，明後天（12、13日）最靠近台灣，周三離開。

中度颱風 梅花（國際命名 MUIFA ）海上颱風警報發布。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，梅花颱風逐漸靠近，風浪已經增強，北部、東北部降雨也逐漸增強。今起到周三上午受到颱風外圍環流影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，其中山區及基隆北海岸有局部大雨發生機率。周一、二梅花颱風距離台灣最近，下雨時間更長，整天有陣雨，預估北部、東半部及山區有局部大雨，北上通過台灣東半部海面的過程中，是否會更靠近台灣發布陸警，還要觀察未來路徑是否更邊西或暴風半徑再稍擴大，仍有不確定性。根據氣象局最新資料，7級風暴風圈侵襲機率最高的前4名為基隆市、宜蘭縣44%，以及台北市41%、新北市37%。

中颱梅花周一、周二最靠近台灣。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。以及今天高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風，需特別注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」，與歐洲系集模式模擬路徑皆顯示，今（11日）「梅花」大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；周一、二（12、13日）在石垣島附近近似滯留，周三（14日）緩慢轉北，逐漸加速。路徑潛勢預測的範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛、但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大。以目前「梅花」的預報資料而言，其暴風圈將通過台灣東部鄰近100公里海域，但暴風圈西側是否觸及陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮表示，今（11日）北部、東北部雲量增，轉有局部雨，其他各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率；北台灣白天氣溫略降，約22至28度，中部22至33度，南部22至34度，東部21至33度。

明天到周三上午（12日至14日），「梅花」暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部及中部山區有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率；北台灣白天轉涼，中南部高溫略降。周三下半天起「梅花」漸遠離，北台灣降雨趨緩，天氣漸好轉。周四至周六（15至17日）各地恢復穩定，天氣大多晴時多雲，白天氣溫回升至33至35度。