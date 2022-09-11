「不敗女神」林青霞憑藉瓊瑤電影《窗外》爆紅，儘管早已息影28年，67歲的她依舊保養的很好，依然是許多人心目中永遠的女神。今年7月，傳出她位在香港飛鵝山價值42億的豪宅發生火災，經過8小時才撲滅火勢，所幸當時林青霞人不在家，無人傷亡。日前，林青霞寫專欄還原事發當晚。

林青霞表示，火災當下和家人在船上，女兒邢愛林突然向她哭訴傭人把貓關在房間，她當下很困惑這有甚麼好哭的，一問之下才得知家裡失火，看到豪宅被埋沒在熊熊烈火之中，隨即抱緊女兒安撫說：「我們應該感恩，一家大小祖孫三代都在船上，一個都不少。」確定傭人和寵物都平安無事才放心。

事後，林青霞將衣物搬到另一個位在半山的住處，當中對她來說最珍貴的是一條超過30年歷史的小花褲。 她透露這條褲子是她的母親在台灣買的，並且把這件褲子改小：「我婚後生下第一個女兒，母親從台北到香港來探望我，帶來這條褲子，她把它改小了，可愛極了，我非常喜歡。」當時愛林一歲多，穿上它時，讓林青霞滿心溫暖，「感受到媽媽的心思」，後來第二個女兒生下來又繼續穿。

二十年過去，就連繼女邢嘉倩生女兒，林青霞也拿出這件小花褲給孫女穿，兩年前，邢嘉倩將小花褲還給林青霞，被收進衣櫃。林青霞感性說道「在不同的時間裡這條小花褲穿在女兒們和孫女們身上，承載著歡樂的氣息，也總是讓我想起自己的母親。」這條小花褲儼然成為傳家寶。

小花褲是林媽媽當年一針一線縫製的。（林青霞提供）

林青霞這座豪宅位於香港飛鵝山要價11億港幣（約台幣42億元），據悉是婚後邢李㷧砸大錢購置送她的60歲生日禮物，並做為兩人結婚20周年的禮物，被稱作「超級堡壘」，因此可說是意義重大，如今卻慘遭祝融之災，所幸無人傷亡。